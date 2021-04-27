https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html

Защита Навального оспорила его регистрацию как склонного к побегу

Защита Навального оспорила его регистрацию как склонного к побегу

Защита Алексея Навального оспорила решение ФСИН о признании его склонным к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T23:16

2021-04-27T23:16

2021-04-27T23:16

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита Алексея Навального оспорила решение ФСИН о признании его склонным к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Мы подали в Преображенский суд Москвы иск, в котором оспариваем решение о его постановке на учет как склонного к побегу", - сказал адвокат.Он пояснил, аналогичное решение уже руководства владимирской колонии, а не московского СИЗО, оспорено в Петушинском суде Владимирской области. "Человек перемещается между колониями и каждый раз собирается комиссия, которая решает, что он склонен к побегу. Из-за этого решения его регулярно проверяют ночью. Мы считаем, что для этого нет оснований", - отметил адвокат.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210427/iski-1730221843.html

https://ria.ru/20210426/navalnyy-1730068905.html

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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия