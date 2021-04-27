Защита Навального оспорила его регистрацию как склонного к побегу
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита Алексея Навального оспорила решение ФСИН о признании его склонным к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Мы подали в Преображенский суд Москвы иск, в котором оспариваем решение о его постановке на учет как склонного к побегу", - сказал адвокат.
Он пояснил, аналогичное решение уже руководства владимирской колонии, а не московского СИЗО, оспорено в Петушинском суде Владимирской области. "Человек перемещается между колониями и каждый раз собирается комиссия, которая решает, что он склонен к побегу. Из-за этого решения его регулярно проверяют ночью. Мы считаем, что для этого нет оснований", - отметил адвокат.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.