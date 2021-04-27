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Шоубиз
https://ria.ru/20210427/nashestvie-1730198292.html
Стало известно, где в этом году пройдет рок-фестиваль "Нашествие"
Стало известно, где в этом году пройдет рок-фестиваль "Нашествие"
В оргкомитете рок-фестиваля "Нашествие" сообщили, что в этом году он пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Это стало возможным в рамках... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:51
2021-04-27T18:51
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московская область (подмосковье)
серпухов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В оргкомитете рок-фестиваля "Нашествие" сообщили, что в этом году он пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Это стало возможным в рамках программы "Лето в Подмосковье"."Нашествие" станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии коронавируса, отмечают организаторы фестиваля.Они надеются, что Серпухов с радостью примет своих гостей и станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России.Организаторы заверяют: его проведение будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, московская область (подмосковье), серпухов, рок-фестиваль "нашествие"

Стало известно, где в этом году пройдет рок-фестиваль "Нашествие"

18:51 27.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗрители на фестивале "Нашествие"
Зрители на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В оргкомитете рок-фестиваля "Нашествие" сообщили, что в этом году он пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Это стало возможным в рамках программы "Лето в Подмосковье".
"Нашествие" станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии коронавируса, отмечают организаторы фестиваля.
Они надеются, что Серпухов с радостью примет своих гостей и станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России.
"Очень важно, что "Нашествие" ощущает постоянную поддержку "НАШИХ" артистов и музыкантов. А это значит, что на новой площадке в Серпухове мы сможем воссоздать ту атмосферу праздника, к которой привыкли наши гости", – говорит управляющая фестивалем "Нашествие" Евгения Киселева.
Организаторы заверяют: его проведение будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Палатки зрителей на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября 2020, 17:51Тверская область
Фестиваль "Нашествие" в 2021 году в Тверской области проводиться не будет
 
ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМосковская область (Подмосковье)СерпуховРок-фестиваль "Нашествие"
 
 
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