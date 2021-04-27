https://ria.ru/20210427/nashestvie-1730198292.html
Стало известно, где в этом году пройдет рок-фестиваль "Нашествие"
Стало известно, где в этом году пройдет рок-фестиваль "Нашествие"
В оргкомитете рок-фестиваля "Нашествие" сообщили, что в этом году он пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Это стало возможным в рамках... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:51
2021-04-27T18:51
2021-04-27T18:51
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В оргкомитете рок-фестиваля "Нашествие" сообщили, что в этом году он пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Это стало возможным в рамках программы "Лето в Подмосковье"."Нашествие" станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии коронавируса, отмечают организаторы фестиваля.Они надеются, что Серпухов с радостью примет своих гостей и станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России.Организаторы заверяют: его проведение будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20201001/nashestvie-1578066414.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, московская область (подмосковье), серпухов, рок-фестиваль "нашествие"