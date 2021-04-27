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Шоубиз
https://ria.ru/20210427/nagiev-1730107788.html
Объявлены имена номинантов и четвертого ведущего премии "МУЗ-ТВ"
Объявлены имена номинантов и четвертого ведущего премии "МУЗ-ТВ"
В Москве, на гала-ужине ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ", назвали номинантов и раскрыли имя четвертого ведущего. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:50
2021-04-27T12:50
моргенштерн (алишер моргенштерн)
анастасия ивлеева
мегаспорт
дима билан (виктор белан)
москва
шоубиз
шоу-бизнес
муз-тв (телеканал)
дмитрий нагиев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве, на гала-ужине ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ", назвали номинантов и раскрыли имя четвертого ведущего. В этом году исполнители будут бороться за победу в десяти категориях. Рекордсменкой по числу номинаций стала Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1").Вторыми стал дуэт Artic&amp;Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа". В числе номинантов также оказались Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие. Подробнее с именами номинантов можно ознакомиться на сайте премии. На гала-ужине также раскрыли имя еще одного ведущего. И хотя гости вечера предположили, что "мистером Икс" может быть скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), эту роль доверили более опытному шоумену — Дмитрию Нагиеву. Он присоединится к Ксении Собчак, Анастасии Ивлеевой и Александру Ревве, имена которых организаторы церемонии объявили ранее.Дмитрий Нагиев не смог посетить светское мероприятие лично, но записал для гостей и зрителей видеообращение.Шоумен уже неоднократно вел одно из самых ожидаемых музыкальных событий года. Последний раз это было в 2018 году. Тогда он развлекал гостей и объявлял лауреатов вместе с Ксенией Собчак, Анастасией Ивлеевой и Максимом Галкиным. Церемония вручения премии состоится 4 июня во дворце спорта "Мегаспорт".
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моргенштерн (алишер моргенштерн), анастасия ивлеева, мегаспорт, дима билан (виктор белан), москва, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал), дмитрий нагиев, муз-тв (премия)

Объявлены имена номинантов и четвертого ведущего премии "МУЗ-ТВ"

12:50 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма "Кухня. Последняя битва"
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве, на гала-ужине ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ", назвали номинантов и раскрыли имя четвертого ведущего.
В этом году исполнители будут бороться за победу в десяти категориях. Рекордсменкой по числу номинаций стала Zivert (Юлия Зиверт). Ее отметили сразу в шести, включая основные: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня" ("Credo") и "Лучший альбом" ("Vinyl #1").
Вторыми стал дуэт Artic&Asti. Исполнители хита 2020 года "Девочка, танцуй" Анна Дзюба и Артем Умрихин в этом году претендуют на пять наград, в том числе в категории "Лучшая группа".
В числе номинантов также оказались Niletto, Моргенштерн, Jony, Артур Пирожков, Дима Билан, Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока, Даня Милохин, Little Big, Dabro и некоторые другие.
Подробнее с именами номинантов можно ознакомиться на сайте премии.
На гала-ужине также раскрыли имя еще одного ведущего. И хотя гости вечера предположили, что "мистером Икс" может быть скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), эту роль доверили более опытному шоумену — Дмитрию Нагиеву.
© Фото : Галина СоколоваДмитрий Нагиев обращается к гостям гала-ужина "Премии МУЗ-ТВ 20/21. НАЧАЛО СВЕТА"
Дмитрий Нагиев обращается к гостям гала-ужина Премии МУЗ-ТВ 20/21. НАЧАЛО СВЕТА - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Галина Соколова
Дмитрий Нагиев обращается к гостям гала-ужина "Премии МУЗ-ТВ 20/21. НАЧАЛО СВЕТА"
Он присоединится к Ксении Собчак, Анастасии Ивлеевой и Александру Ревве, имена которых организаторы церемонии объявили ранее.
Дмитрий Нагиев не смог посетить светское мероприятие лично, но записал для гостей и зрителей видеообращение.

"Мне тут птичка нашептала, что в этом году премию МУЗ-ТВ будет вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр, Саша, Сандро, Санек один не вывезет, поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим. Четвертым по списку, первым по рейтингу. Смотри "Премию МУЗ-ТВ 20/21. НАЧАЛО СВЕТА", — призвал Нагиев.

Шоумен уже неоднократно вел одно из самых ожидаемых музыкальных событий года. Последний раз это было в 2018 году. Тогда он развлекал гостей и объявлял лауреатов вместе с Ксенией Собчак, Анастасией Ивлеевой и Максимом Галкиным.
Церемония вручения премии состоится 4 июня во дворце спорта "Мегаспорт".
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 16:20Шоубиз
За хайп на радио и YouTube: в Москве вручили премию Top Hit Music Awards
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Анастасия ИвлееваМегаспортДима Билан (Виктор Белан)МоскваШоу-бизнесМуз-ТВ (телеканал)Дмитрий НагиевМуз-ТВ (премия)
 
 
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