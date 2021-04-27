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Главархив Москвы опубликовал биографии Героев Советского Союза
Главархив Москвы опубликовал биографии Героев Советского Союза
Биографии более 1,3 тысячи Героев Советского Союза теперь доступны в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" Главархива Москвы, сообщается на... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:20
2021-04-27T08:20
россия
большой театр
москва
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общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Биографии более 1,3 тысячи Героев Советского Союза теперь доступны в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" Главархива Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Двадцать седьмого апреля 1945 года советская армия прорвалась к центру Берлина. К этой дате Главархив Москвы открыл новый раздел в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории", где опубликовал 1315 биографий Героев Советского Союза. Личные документы, фотографии, газетные вырезки, альбомы и другие свидетельства рассказывают о жизни людей, которые сражались за Родину", - сообщается на сайте мэрии.Помимо биографий, в музее теперь можно ознакомиться и с фотоальбомом "Поколение победителей", где запечатлены представители военного поколения. На архивных фотографиях также показаны трогательные моменты встреч однополчан в сквере у Большого театра, в парке Горького, на Поклонной горе. Здесь же представлены фотоснимки военных парадов Победы с участием ветеранов.
https://ria.ru/20210420/glavarkhiv-1729030666.html
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москва
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россия, большой театр, москва, берлин (город), общество

Главархив Москвы опубликовал биографии Героев Советского Союза

08:20 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза И.В. Сталина на выставке "Память о Победе. Награды Второй мировой войны"
Медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза И.В. Сталина на выставке Память о Победе. Награды Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Биографии более 1,3 тысячи Героев Советского Союза теперь доступны в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" Главархива Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Двадцать седьмого апреля 1945 года советская армия прорвалась к центру Берлина. К этой дате Главархив Москвы открыл новый раздел в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории", где опубликовал 1315 биографий Героев Советского Союза. Личные документы, фотографии, газетные вырезки, альбомы и другие свидетельства рассказывают о жизни людей, которые сражались за Родину", - сообщается на сайте мэрии.
Помимо биографий, в музее теперь можно ознакомиться и с фотоальбомом "Поколение победителей", где запечатлены представители военного поколения. На архивных фотографиях также показаны трогательные моменты встреч однополчан в сквере у Большого театра, в парке Горького, на Поклонной горе. Здесь же представлены фотоснимки военных парадов Победы с участием ветеранов.
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