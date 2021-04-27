https://ria.ru/20210427/muzey-1730080690.html

Главархив Москвы опубликовал биографии Героев Советского Союза

Главархив Москвы опубликовал биографии Героев Советского Союза

Биографии более 1,3 тысячи Героев Советского Союза теперь доступны в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" Главархива Москвы, сообщается на... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:20

2021-04-27T08:20

2021-04-27T08:20

россия

большой театр

москва

берлин (город)

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Биографии более 1,3 тысячи Героев Советского Союза теперь доступны в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" Главархива Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Двадцать седьмого апреля 1945 года советская армия прорвалась к центру Берлина. К этой дате Главархив Москвы открыл новый раздел в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории", где опубликовал 1315 биографий Героев Советского Союза. Личные документы, фотографии, газетные вырезки, альбомы и другие свидетельства рассказывают о жизни людей, которые сражались за Родину", - сообщается на сайте мэрии.Помимо биографий, в музее теперь можно ознакомиться и с фотоальбомом "Поколение победителей", где запечатлены представители военного поколения. На архивных фотографиях также показаны трогательные моменты встреч однополчан в сквере у Большого театра, в парке Горького, на Поклонной горе. Здесь же представлены фотоснимки военных парадов Победы с участием ветеранов.

https://ria.ru/20210420/glavarkhiv-1729030666.html

россия

москва

берлин (город)

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россия, большой театр, москва, берлин (город), общество