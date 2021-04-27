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Онлайн-конференция об акции "Ночь музеев" и Международном дне музеев
Онлайн-конференция об акции "Ночь музеев" и Международном дне музеев
12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев" и Международному дню музеев.
2021-04-27T16:12
2021-04-27T16:12
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Задать вопросУчастники:- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА; - директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА;- директор макрорегиона "Москва" компании Tele2 Игорь ЖИЖИКИН.Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 15 мая - в преддверии отмечаемого 18 мая Международного дня музеев. В прошлом году из-за мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, все мероприятия были перенесены в онлайн. Как в этом году, после снятия многих ограничений в культурной жизни страны, будет проходить "Ночь музеев"?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция об акции "Ночь музеев" и Международном дне музеев

16:12 27.04.2021
 
Читать ria.ru в
12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев" и Международному дню музеев.
Задать вопрос

Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА;
- директор макрорегиона "Москва" компании Tele2 Игорь ЖИЖИКИН.

Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 15 мая - в преддверии отмечаемого 18 мая Международного дня музеев. В прошлом году из-за мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, все мероприятия были перенесены в онлайн. Как в этом году, после снятия многих ограничений в культурной жизни страны, будет проходить "Ночь музеев"?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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