Онлайн-конференция об акции "Ночь музеев" и Международном дне музеев
12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев" и Международному дню музеев.
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Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА;
- директор макрорегиона "Москва" компании Tele2 Игорь ЖИЖИКИН.
Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 15 мая - в преддверии отмечаемого 18 мая Международного дня музеев. В прошлом году из-за мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, все мероприятия были перенесены в онлайн. Как в этом году, после снятия многих ограничений в культурной жизни страны, будет проходить "Ночь музеев"?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА;
- директор макрорегиона "Москва" компании Tele2 Игорь ЖИЖИКИН.
Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 15 мая - в преддверии отмечаемого 18 мая Международного дня музеев. В прошлом году из-за мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, все мероприятия были перенесены в онлайн. Как в этом году, после снятия многих ограничений в культурной жизни страны, будет проходить "Ночь музеев"?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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