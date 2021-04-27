https://ria.ru/20210427/muzei-1730169723.html

Онлайн-конференция об акции "Ночь музеев" и Международном дне музеев

Онлайн-конференция об акции "Ночь музеев" и Международном дне музеев

12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев" и Международному дню музеев.

2021-04-27T16:12

2021-04-27T16:12

2021-04-27T16:12

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА; - директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА;- директор макрорегиона "Москва" компании Tele2 Игорь ЖИЖИКИН.Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 15 мая - в преддверии отмечаемого 18 мая Международного дня музеев. В прошлом году из-за мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, все мероприятия были перенесены в онлайн. Как в этом году, после снятия многих ограничений в культурной жизни страны, будет проходить "Ночь музеев"?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы