https://ria.ru/20210427/muzei-1730167325.html

Челябинские музеи будут бесплатными для детей в майские выходные

Челябинские музеи будут бесплатными для детей в майские выходные

Посещение музеев детьми в Челябинской области будет бесплатным с 1 по 10 мая 2021 года, также посещения других учреждений культуры сделают бесплатным либо с... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:02

2021-04-27T16:02

2021-04-27T16:02

челябинская область

алексей текслер

исторический музей

челябинск

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Посещение музеев детьми в Челябинской области будет бесплатным с 1 по 10 мая 2021 года, также посещения других учреждений культуры сделают бесплатным либо с существенными скидками, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Текслер на аппаратном совещании дал поручения по организации деятельности государственных учреждений в нерабочие дни между майскими праздниками в регионе."Хочу обратить внимание на досуг детей. Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области, прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера с совещания.Он уточнил, что необходима активность и в библиотеках. По мнению Текслера, учитывая, что "такие незапланированные каникулы у детей образовались и не все готовы к этому, досуг детей надо обеспечить".Как уточняет пресс-служба министерства культуры региона, с 1 по 10 мая включительно учреждения культуры области будут работать в прежнем режиме. Кроме того, особое внимание уделено организации детского досуга. В нерабочие и праздничные дни дети могут посещать музеи бесплатно, добавляется в сообщении.По словам министра культуры области Алексея Бетехтина, в регионе и прежде существовала практика бесплатных групповых экскурсий в музеях для школьников. "Теперь это распространяется даже на индивидуальные посещения. Если родители пришли с ребенком до 14 лет, то брать билет на ребенка не придется. Также при посещении детских спектаклей юным зрителям будет предоставляться скидка от 50 до 70%. Думаю, это станет хорошим подарком для семей с детьми", - цитирует пресс-служба слова министра.К майским праздникам все учреждения культуры подготовили обширную и разнообразную программу, общая афиша опубликована на сайте министерства культуры Челябинской области, поясняет пресс-служба.Как пояснили РИА Новости в отделе по связям с общественностью государственного исторического музея "Южный Урал" (Челябинск), для детей в возрасте до 18 лет с 1 по 10 мая включительно все площадки и выставки Исторического музея без экскурсии будут бесплатными. "Так, с 1 мая начнет принимать посетителей Музей на крыше. Для детей его посещение также будет бесплатным", - сказала завотделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.

https://ria.ru/20210415/zakon-1728400978.html

https://ria.ru/20210331/bolnitsa-1603651044.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, исторический музей, челябинск, челябинская область, общество