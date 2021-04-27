Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
https://ria.ru/20210427/muzei-1730167325.html
Челябинские музеи будут бесплатными для детей в майские выходные
Челябинские музеи будут бесплатными для детей в майские выходные
Посещение музеев детьми в Челябинской области будет бесплатным с 1 по 10 мая 2021 года, также посещения других учреждений культуры сделают бесплатным либо с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:02
2021-04-27T16:02
челябинская область
алексей текслер
исторический музей
челябинск
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1920x0_80_0_0_8737ab208fdd9892bee40bbe831aebcc.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Посещение музеев детьми в Челябинской области будет бесплатным с 1 по 10 мая 2021 года, также посещения других учреждений культуры сделают бесплатным либо с существенными скидками, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Текслер на аппаратном совещании дал поручения по организации деятельности государственных учреждений в нерабочие дни между майскими праздниками в регионе."Хочу обратить внимание на досуг детей. Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области, прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера с совещания.Он уточнил, что необходима активность и в библиотеках. По мнению Текслера, учитывая, что "такие незапланированные каникулы у детей образовались и не все готовы к этому, досуг детей надо обеспечить".Как уточняет пресс-служба министерства культуры региона, с 1 по 10 мая включительно учреждения культуры области будут работать в прежнем режиме. Кроме того, особое внимание уделено организации детского досуга. В нерабочие и праздничные дни дети могут посещать музеи бесплатно, добавляется в сообщении.По словам министра культуры области Алексея Бетехтина, в регионе и прежде существовала практика бесплатных групповых экскурсий в музеях для школьников. "Теперь это распространяется даже на индивидуальные посещения. Если родители пришли с ребенком до 14 лет, то брать билет на ребенка не придется. Также при посещении детских спектаклей юным зрителям будет предоставляться скидка от 50 до 70%. Думаю, это станет хорошим подарком для семей с детьми", - цитирует пресс-служба слова министра.К майским праздникам все учреждения культуры подготовили обширную и разнообразную программу, общая афиша опубликована на сайте министерства культуры Челябинской области, поясняет пресс-служба.Как пояснили РИА Новости в отделе по связям с общественностью государственного исторического музея "Южный Урал" (Челябинск), для детей в возрасте до 18 лет с 1 по 10 мая включительно все площадки и выставки Исторического музея без экскурсии будут бесплатными. "Так, с 1 мая начнет принимать посетителей Музей на крыше. Для детей его посещение также будет бесплатным", - сказала завотделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.
https://ria.ru/20210415/zakon-1728400978.html
https://ria.ru/20210331/bolnitsa-1603651044.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_162:0:1342:885_1920x0_80_0_0_f6991ef4bba16bbfd97049ce9ff292e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей текслер, исторический музей, челябинск, челябинская область, общество

Челябинские музеи будут бесплатными для детей в майские выходные

16:02 27.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Посещение музеев детьми в Челябинской области будет бесплатным с 1 по 10 мая 2021 года, также посещения других учреждений культуры сделают бесплатным либо с существенными скидками, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Текслер на аппаратном совещании дал поручения по организации деятельности государственных учреждений в нерабочие дни между майскими праздниками в регионе.
"Хочу обратить внимание на досуг детей. Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области, прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера с совещания.
Он уточнил, что необходима активность и в библиотеках. По мнению Текслера, учитывая, что "такие незапланированные каникулы у детей образовались и не все готовы к этому, досуг детей надо обеспечить".
Панорама Челябинска - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:50Челябинская область
Челябинские депутаты приняли закон о комплексном развитии территорий
Как уточняет пресс-служба министерства культуры региона, с 1 по 10 мая включительно учреждения культуры области будут работать в прежнем режиме. Кроме того, особое внимание уделено организации детского досуга. В нерабочие и праздничные дни дети могут посещать музеи бесплатно, добавляется в сообщении.
По словам министра культуры области Алексея Бетехтина, в регионе и прежде существовала практика бесплатных групповых экскурсий в музеях для школьников. "Теперь это распространяется даже на индивидуальные посещения. Если родители пришли с ребенком до 14 лет, то брать билет на ребенка не придется. Также при посещении детских спектаклей юным зрителям будет предоставляться скидка от 50 до 70%. Думаю, это станет хорошим подарком для семей с детьми", - цитирует пресс-служба слова министра.
К майским праздникам все учреждения культуры подготовили обширную и разнообразную программу, общая афиша опубликована на сайте министерства культуры Челябинской области, поясняет пресс-служба.
Как пояснили РИА Новости в отделе по связям с общественностью государственного исторического музея "Южный Урал" (Челябинск), для детей в возрасте до 18 лет с 1 по 10 мая включительно все площадки и выставки Исторического музея без экскурсии будут бесплатными. "Так, с 1 мая начнет принимать посетителей Музей на крыше. Для детей его посещение также будет бесплатным", - сказала завотделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:02Челябинская область
Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц
 
Челябинская областьАлексей ТекслерИсторический музейЧелябинскЧелябинская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния