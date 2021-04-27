https://ria.ru/20210427/musor-1730165613.html

Захоронение мусора на полигонах Подмосковья сократилось на 2,7 млн тонн

Захоронение мусора на полигонах Подмосковья сократилось на 2,7 млн тонн

За два года захоронение мусора в Московской области сократилось на 2,7 миллионов тонн благодаря раздельному сбору отходов жителями региона, сказал губернатор... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:53

2021-04-27T15:53

2021-04-27T15:53

новости подмосковья

раздельный сбор мусора

жкх

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За два года захоронение мусора в Московской области сократилось на 2,7 миллионов тонн благодаря раздельному сбору отходов жителями региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям области.Также в ходе обращения Андрей Воробьев объявил следующий этап развития экологии в регионе - установка эко-пунктов, автоматов для приема полезной тары, где "отходы можно будет превращать в доходы". По его словам, до конца года установят 900 эко-пунктов в парках, школах, торговых центрах и супермаркетах.

https://ria.ru/20210225/fandomaty-1599000905.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раздельный сбор мусора, жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)