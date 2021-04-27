Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210427/musor-1730165613.html
Захоронение мусора на полигонах Подмосковья сократилось на 2,7 млн тонн
Захоронение мусора на полигонах Подмосковья сократилось на 2,7 млн тонн
За два года захоронение мусора в Московской области сократилось на 2,7 миллионов тонн благодаря раздельному сбору отходов жителями региона, сказал губернатор... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:53
2021-04-27T15:53
новости подмосковья
раздельный сбор мусора
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153127/18/1531271886_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_62b4d52a71ca73df082f59ac623d14e2.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За два года захоронение мусора в Московской области сократилось на 2,7 миллионов тонн благодаря раздельному сбору отходов жителями региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям области.Также в ходе обращения Андрей Воробьев объявил следующий этап развития экологии в регионе - установка эко-пунктов, автоматов для приема полезной тары, где "отходы можно будет превращать в доходы". По его словам, до конца года установят 900 эко-пунктов в парках, школах, торговых центрах и супермаркетах.
https://ria.ru/20210225/fandomaty-1599000905.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153127/18/1531271886_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f25974eee3779c1dc021da9fa40561ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
раздельный сбор мусора, жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Захоронение мусора на полигонах Подмосковья сократилось на 2,7 млн тонн

15:53 27.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолигон по утилизации твердых бытовых отходов
Полигон по утилизации твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За два года захоронение мусора в Московской области сократилось на 2,7 миллионов тонн благодаря раздельному сбору отходов жителями региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям области.
"Мы (власти региона – ред.) благодарны нашим жителям (Московской области – ред.) - почти 70% из вас не ленятся отнести пластик, стекло и картон в синий контейнер. Приятно, что тон задают дети: не только сами разделяют мусор, но и убеждают в этом родителей. Действие простое, а результат внушительный - за два года захоронение уменьшилось на 2,7 миллионов тонн", - отметил губернатор.
Также в ходе обращения Андрей Воробьев объявил следующий этап развития экологии в регионе - установка эко-пунктов, автоматов для приема полезной тары, где "отходы можно будет превращать в доходы". По его словам, до конца года установят 900 эко-пунктов в парках, школах, торговых центрах и супермаркетах.
"За пластиковую бутылку или банку из-под колы можно получить бонусные баллы, скидки или деньги на транспортную карту. А в скором времени, благодаря поручению президента (РФ – ред.) - и живые деньги. Как важную опцию, считаю, нужно добавить перечисление средств на благотворительность. Чтобы можно было сразу сделать два добрых дела: беречь природу и помогать тем, кто нуждается", - подчеркнул губернатор.
Мужчина опускает пластиковую бутылку в пандомат - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 20:17Новости Подмосковья
Фандоматы для сдачи мусора в обмен на деньги установят в Подмосковье
 
Новости Подмосковьяраздельный сбор мусораЖКХАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния