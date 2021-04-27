Захоронение мусора на полигонах Подмосковья сократилось на 2,7 млн тонн
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За два года захоронение мусора в Московской области сократилось на 2,7 миллионов тонн благодаря раздельному сбору отходов жителями региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям области.
"Мы (власти региона – ред.) благодарны нашим жителям (Московской области – ред.) - почти 70% из вас не ленятся отнести пластик, стекло и картон в синий контейнер. Приятно, что тон задают дети: не только сами разделяют мусор, но и убеждают в этом родителей. Действие простое, а результат внушительный - за два года захоронение уменьшилось на 2,7 миллионов тонн", - отметил губернатор.
Также в ходе обращения Андрей Воробьев объявил следующий этап развития экологии в регионе - установка эко-пунктов, автоматов для приема полезной тары, где "отходы можно будет превращать в доходы". По его словам, до конца года установят 900 эко-пунктов в парках, школах, торговых центрах и супермаркетах.
"За пластиковую бутылку или банку из-под колы можно получить бонусные баллы, скидки или деньги на транспортную карту. А в скором времени, благодаря поручению президента (РФ – ред.) - и живые деньги. Как важную опцию, считаю, нужно добавить перечисление средств на благотворительность. Чтобы можно было сразу сделать два добрых дела: беречь природу и помогать тем, кто нуждается", - подчеркнул губернатор.