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Гендиректор МСП: МСБ важны качественные нефинансовые сервисы
Гендиректор МСП: МСБ важны качественные нефинансовые сервисы
Малому и среднему бизнесу, помимо получения финансирования, также важны и качественные нефинансовые услуги, сообщил генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:30
2021-04-27T00:30
россия
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Малому и среднему бизнесу, помимо получения финансирования, также важны и качественные нефинансовые услуги, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Счетная палата провела проверку деятельности Корпорации МСП. По ее данным, меры поддержки корпорации локальны. Также Счетная палата высказала предположение, что не будет достигнута намеченная доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это один из ключевых показателей в стратегии развития МСП-2030. Кроме того, Счетная палата указала на отсутствие утвержденных внутренних документов долгосрочного планирования, включая стратегию развития корпорации.Он отметил, что при разработке новой стратегии развития корпорации в рамках реформирования институтов развития при координации ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России будет акцент на увеличение количества компаний МСП, получивших поддержку корпорации. "В основу стратегии развития корпорации будут заложены запросы предпринимателей. То есть речь идет о формировании экосистемы поддержки предпринимательской инициативы", - пояснил Исаевич.Что касается финансовой поддержки, Исаевич рассказал, что в первом квартале 2021 года ее объем в рамках национальной гарантийной системы увеличился на 38% по сравнению с показателем годом ранее и составил 123,5 миллиарда рублей. Объем выданных гарантий и поручительств по сравнению с 2020 годом вырос с 30,1 миллиарда рублей до 44 миллиардов.Кроме того, как отметил Исаевич, "дочка" Корпорации МСП - МСП Банк - выдала субъектам малого и среднего предпринимательства почти вдвое больше прямых кредитов: 15,2 миллиарда рублей по итогам первого квартала этого года против 8 миллиардов рублей за аналогичный период в 2020 году. Объем финансовой поддержки МСП Банка вырос с 35,8 миллиарда рублей до 43,3 миллиарда.
https://ria.ru/20210330/msp-1603529105.html
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россия, корпорация мсп, экономика

Гендиректор МСП: МСБ важны качественные нефинансовые сервисы

00:30 27.04.2021
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЗаместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Малому и среднему бизнесу, помимо получения финансирования, также важны и качественные нефинансовые услуги, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Счетная палата провела проверку деятельности Корпорации МСП. По ее данным, меры поддержки корпорации локальны. Также Счетная палата высказала предположение, что не будет достигнута намеченная доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это один из ключевых показателей в стратегии развития МСП-2030. Кроме того, Счетная палата указала на отсутствие утвержденных внутренних документов долгосрочного планирования, включая стратегию развития корпорации.
"Открытый диалог с предпринимателями показал, что они видят роль корпорации шире, чем обеспечение проектов финансовыми ресурсами. Для бизнеса также важно наличие качественных нефинансовых сервисов", - сказал журналистам Исаевич.
Он отметил, что при разработке новой стратегии развития корпорации в рамках реформирования институтов развития при координации ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России будет акцент на увеличение количества компаний МСП, получивших поддержку корпорации. "В основу стратегии развития корпорации будут заложены запросы предпринимателей. То есть речь идет о формировании экосистемы поддержки предпринимательской инициативы", - пояснил Исаевич.
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"В ответ на запрос бизнеса Корпорация МСП разрабатывает качественно новые форматы нефинансовой поддержки, в частности, образовательные и акселерационные программы, наставничество, помощь в выходе на новые рынки и другие. С начала 2021 года корпорация уже запустила акселерационную программу для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства", - добавил он.
Что касается финансовой поддержки, Исаевич рассказал, что в первом квартале 2021 года ее объем в рамках национальной гарантийной системы увеличился на 38% по сравнению с показателем годом ранее и составил 123,5 миллиарда рублей. Объем выданных гарантий и поручительств по сравнению с 2020 годом вырос с 30,1 миллиарда рублей до 44 миллиардов.
Кроме того, как отметил Исаевич, "дочка" Корпорации МСП - МСП Банк - выдала субъектам малого и среднего предпринимательства почти вдвое больше прямых кредитов: 15,2 миллиарда рублей по итогам первого квартала этого года против 8 миллиардов рублей за аналогичный период в 2020 году. Объем финансовой поддержки МСП Банка вырос с 35,8 миллиарда рублей до 43,3 миллиарда.
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