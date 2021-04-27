https://ria.ru/20210427/morze-1730036700.html

Биография Сэмюэла Морзе

Биография Сэмюэла Морзе

Американский изобретатель и художник Сэмюэл Финли Бриз Морзе (Samuel Finley Breese Morse) родился 27 апреля 1791 года в Чарльзтауне (ныне район Бостона, штат... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T04:32

2021-04-27T04:32

2021-04-27T04:32

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730036645_0:348:2048:1500_1920x0_80_0_0_6beeda9b1eae676314f6bb34f9763f1b.jpg

Американский изобретатель и художник Сэмюэл Финли Бриз Морзе (Samuel Finley Breese Morse) родился 27 апреля 1791 года в Чарльзтауне (ныне район Бостона, штат Массачусетс, США) в обеспеченной семье крупного ученого-географа и священника Конгрегациональной церкви Джедидии Морзе (Jedidiah Morse). Учился в частной школе Phillips Academy в Андовере, затем родители отправили сына в Йельский колледж (ныне университет), который он окончил в 1810 году. В колледже Сэмюэл Морзе проявил интерес к электричеству и к живописи, рисовал миниатюрные портреты.По окончании колледжа он устроился клерком в Бостонское книжное издательство и одновременно стал брать уроки у Вашингтона Олстона (Washington Allston) – художника и поэта, познакомившего его с традиционной программой академического обучения, которая включала рисование, анатомию и теорию искусства. В 1811 году, заручившись поддержкой родителей, Морзе отправился в Англию изучать живопись в Королевской академии художеств и в студии Бенджамина Уэста (Benjamin West) – американского художника, жившего и работавшего на Британских островах. Во время войны 1812 года между Великобританией и США Морзе не скрывал патриотических чувств, но это не помешало ему принять английские художественные стандарты. Первая его крупная картина "Умирающий Геркулес", написанная в 1812-1813 годах, была признана удачной попыткой использовать приемы неоклассической исторической живописи, которая была в моде среди художников Королевской академии. За выставку своих работ Морзе был удостоен золотой медали.В 1815 году Сэмюэл Морзе вернулся в США, где ему пришлось заняться портретной живописью, ставшей основным источником дохода начинающего художника. Морзе около десяти лет путешествовал по стране, пока в 1825 году не осел в Нью-Йорке. В 1826 году Морзе основал Национальную академию рисунка и стал ее первым президентом (занимал этот пост с 1826 по 1845 год), в 1829 году это объединение было преобразовано в Национальную академию дизайна. Тогда же Морзе вновь отправился в Европу, чтобы изучать творения старых мастеров. В 1832 году он написал свою наиболее известную картину "Галерея Лувра". Вернувшись в Америку, художник получил место профессора рисунка и живописи Нью-Йоркского университета.Во время плавания на корабле из Европы в США, под влиянием сообщения об изобретении электромагнита Сэмюэл Морзе задумался над возможностью создания электрического телеграфа. Хотя такие идеи уже выдвигались, а попытки отправлять сообщения на короткие расстояния предпринимались с 1774 года, Морзе счел себя первопроходцем в этой области.Во время месячного плавания он сделал несколько предварительных чертежей, а по прибытии в Америку построил электромагнитный телеграфный аппарат. В 1837 году он продемонстрировал изобретение в Нью-Йоркском университете.Морзе продолжал преподавать искусство, пробовал себя в политике (в 1836 и 1841 годах он баллотировался в мэры Нью-Йорка), но к 1837 году целиком переключился на новое изобретение. Благодаря мощным электромагнитам, разработанным физиком Джозефом Генри (Joseph Henry), Морзе удалось отправить сообщение на расстояние более 16 километров (его первое устройство передавало сигналы лишь на 12 метров).8 февраля 1838 года во Франклиновском институте в Филадельфии Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа, передававшего сообщения в специальной кодировке, представлявшей собой сочетание длинных и коротких комбинаций точек и тире. Новую "азбуку" Морзе разработал вместе со своим другом Альфредом Вейлом. Не найдя поддержки в Конгрессе, Морзе сумел заинтересовать в идее строительства телеграфной линии конгрессмена от штата Мэн Фрэнсиса Смита. Но попытка построить такую линию в Европе оказалась неудачной.В 1843 году Морзе смог получить финансовую поддержку со стороны Конгресса для первой телеграфной линии в Соединенных Штатах – от Балтимора до Вашингтона. В 1844 году линия была завершена, и 24 мая Морзе отправил первое сообщение, которое гласило: "Чудны дела твои, Господи".На изобретателя тут же обрушились судебные иски от бывших партнеров и конкурентов, но на всех разбирательствах Морзе демонстрировал превосходные полемические качества, и в 1854 году Верховный суд США утвердил его патентные права.В 1848 году было учреждено информационное агентство Associated Press, создавшее собственную телеграфную службу. В 1850 году проводная линия связала Францию и Англию, а в 1866 году удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантического океана, которая соединила Старый и Новый Свет. Бурное развитие телеграфа по обе стороны Атлантики сделало Сэмюэла Морзе богатым и знаменитым. В 1847 году он купил поместье с видом на Гудзон в районе Покипси, штат Нью-Йорк, где проводил лето со своей большой семьей в окружении детей и внуков.В преклонном возрасте он стал филантропом, опекая учебные заведения, церкви, миссионерские и библейские общества, помогая бедным художникам.Сэмюэл Морзе умер 2 апреля 1972 года. С появлением радио, телефона, а в дальнейшем телевидения и интернета его слава как изобретателя потускнела, но репутация как художника окрепла. Портреты французского общественного деятеля Жильбера Лафайета, американского писателя Уильяма Каллена Брайанта, президентов США Джона Адамса и Джеймса Монро и других выдающихся личностей кисти Сэмюэла Морзе выставлялись по всей территории Соединенных Штатов.Морзе был дважды женат. Его первая жена умерла в 1825 году после рождения третьего ребенка. В 1848 году он вступил в брак с Элизабет Грисуолд, которая родила ему четверых детей. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки