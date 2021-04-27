Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/metallurgiya-1730113544.html
ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) работают в рамках антимонопольного законодательства и готовы... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:59
2021-04-27T11:59
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
северсталь (металлургическая компания)
магнитогорский металлургический комбинат
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577231428_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_5bd539ffc9022e1a90dc2728d746d6c5.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) работают в рамках антимонопольного законодательства и готовы доказать это Федеральной антимонопольной службе, заявили РИА Новости представители компаний.Ранее во вторник ФАС сообщила о возбуждении дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. По данным ведомства, цены на прокат росли быстрее, чем на сырье, необходимое для его производства. Если факты нарушений подтвердятся, организациям могут быть назначены оборотные штрафы."ПАО "ММК" работает в рамках справедливой рыночной конкуренции, действующего законодательства и не является монополистом на указанных рынках. Мы готовы предоставить ФАС все необходимые документы, подтверждающие нашу приверженность соблюдению антимонопольного законодательства", - сказал агентству представитель компании."Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры. Мы готовы к сотрудничеству с ФАС, предоставим всю необходимую информацию, подтверждающую соответствие наших действий законодательству", - заявил в свою очередь представитель НЛМК.Комментарием "Северстали" РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210427/ekonomika-1730094386.html
https://ria.ru/20210426/tovary-1729992017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577231428_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ca8c3aef129698718bbbe60b42108db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), северсталь (металлургическая компания), магнитогорский металлургический комбинат, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат

11:59 27.04.2021
 
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяПроизводитель металлургического кокса "Алтай-кокс"
Производитель металлургического кокса Алтай-кокс - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) работают в рамках антимонопольного законодательства и готовы доказать это Федеральной антимонопольной службе, заявили РИА Новости представители компаний.
Ранее во вторник ФАС сообщила о возбуждении дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. По данным ведомства, цены на прокат росли быстрее, чем на сырье, необходимое для его производства. Если факты нарушений подтвердятся, организациям могут быть назначены оборотные штрафы.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 10:28
ФАС возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК
"ПАО "ММК" работает в рамках справедливой рыночной конкуренции, действующего законодательства и не является монополистом на указанных рынках. Мы готовы предоставить ФАС все необходимые документы, подтверждающие нашу приверженность соблюдению антимонопольного законодательства", - сказал агентству представитель компании.
"Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры. Мы готовы к сотрудничеству с ФАС, предоставим всю необходимую информацию, подтверждающую соответствие наших действий законодательству", - заявил в свою очередь представитель НЛМК.
Комментарием "Северстали" РИА Новости пока не располагает.
Покупательница выбирает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 14:44
ФАС и Роскачество проверят производителей на "двойные стандарты"
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Северсталь (металлургическая компания)Магнитогорский металлургический комбинатНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния