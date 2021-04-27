ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяПроизводитель металлургического кокса "Алтай-кокс"
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) работают в рамках антимонопольного законодательства и готовы доказать это Федеральной антимонопольной службе, заявили РИА Новости представители компаний.
Ранее во вторник ФАС сообщила о возбуждении дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. По данным ведомства, цены на прокат росли быстрее, чем на сырье, необходимое для его производства. Если факты нарушений подтвердятся, организациям могут быть назначены оборотные штрафы.
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"ПАО "ММК" работает в рамках справедливой рыночной конкуренции, действующего законодательства и не является монополистом на указанных рынках. Мы готовы предоставить ФАС все необходимые документы, подтверждающие нашу приверженность соблюдению антимонопольного законодательства", - сказал агентству представитель компании.
"Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры. Мы готовы к сотрудничеству с ФАС, предоставим всю необходимую информацию, подтверждающую соответствие наших действий законодательству", - заявил в свою очередь представитель НЛМК.
Комментарием "Северстали" РИА Новости пока не располагает.
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