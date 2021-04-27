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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210427/meditsina-1730201635.html
Глава Подмосковья рассказал о пяти приоритетах медицины региона
Глава Подмосковья рассказал о пяти приоритетах медицины региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал о приоритетах медицинской отрасли, которые коснутся каждого. Первым из них... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:48
2021-04-27T18:48
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал о приоритетах медицинской отрасли, которые коснутся каждого. Первым из них является скорая помощь. Каждый день ее услугами пользуются несколько тысяч жителей. Чтобы улучшить работу медиков, в регионе обновляют автомобили для перевозки, сообщил телеканал "360"."Ежедневно туда (в диспетчерский центр скорой помощи – прим. ред.) приходит восемь тысяч вызовов. Чаще всего коллеги справляются, но без жалоб тоже не обходится. Чтобы их стало меньше, мы обновляем автопарк", – отметил Воробьев.По его словам, в нынешнем году дополнительно приобрели 167 новых авто.Кроме этого в Московской области продолжат возводить новые лечебные учреждения.До конца года откроется еще четыре поликлиники – по две в Подольске и Красногорске.Еще один приоритет – поддержка пациентов с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о людях старше 55 лет, у которых есть проблемы с сердцем или сосудами. В крупных городах Подмосковья появились 50 специальных кабинетов врачей-кардиологов.Четвертая важная тема касается здоровья детей. Современную больницу построят в Красногорске. Это будет центр с самыми высокими технологиями лечения по 28 профилям.Пятым приоритетом Воробьев назвал диспансеризацию, или check-up. Он подчеркнул, что работодателям необходимо отправлять сотрудников на проверку здоровья. Раньше ожидание планового обследования занимало месяц. Сейчас это дело нескольких дней.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья рассказал о пяти приоритетах медицины региона

18:48 27.04.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал о приоритетах медицинской отрасли, которые коснутся каждого. Первым из них является скорая помощь. Каждый день ее услугами пользуются несколько тысяч жителей. Чтобы улучшить работу медиков, в регионе обновляют автомобили для перевозки, сообщил телеканал "360".
"Ежедневно туда (в диспетчерский центр скорой помощи – прим. ред.) приходит восемь тысяч вызовов. Чаще всего коллеги справляются, но без жалоб тоже не обходится. Чтобы их стало меньше, мы обновляем автопарк", – отметил Воробьев.
По его словам, в нынешнем году дополнительно приобрели 167 новых авто.
Кроме этого в Московской области продолжат возводить новые лечебные учреждения.
"Мы продолжаем строить больницы и поликлиники, чтобы в новых микрорайонах к врачу всегда можно было попасть, дойти пешком. Уже в начале года мы открыли две новые поликлиники – в Химках и Мытищах", – добавил губернатор.
До конца года откроется еще четыре поликлиники – по две в Подольске и Красногорске.
Еще один приоритет – поддержка пациентов с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о людях старше 55 лет, у которых есть проблемы с сердцем или сосудами. В крупных городах Подмосковья появились 50 специальных кабинетов врачей-кардиологов.
Четвертая важная тема касается здоровья детей. Современную больницу построят в Красногорске. Это будет центр с самыми высокими технологиями лечения по 28 профилям.
Пятым приоритетом Воробьев назвал диспансеризацию, или check-up. Он подчеркнул, что работодателям необходимо отправлять сотрудников на проверку здоровья. Раньше ожидание планового обследования занимало месяц. Сейчас это дело нескольких дней.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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