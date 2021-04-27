https://ria.ru/20210427/meditsina-1730201635.html
Глава Подмосковья рассказал о пяти приоритетах медицины региона
Глава Подмосковья рассказал о пяти приоритетах медицины региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал о приоритетах медицинской отрасли, которые коснутся каждого. Первым из них... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:48
2021-04-27T18:48
2021-04-27T18:48
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730199739_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_572f697fb63f8ee9f4ed4094760029cf.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал о приоритетах медицинской отрасли, которые коснутся каждого. Первым из них является скорая помощь. Каждый день ее услугами пользуются несколько тысяч жителей. Чтобы улучшить работу медиков, в регионе обновляют автомобили для перевозки, сообщил телеканал "360"."Ежедневно туда (в диспетчерский центр скорой помощи – прим. ред.) приходит восемь тысяч вызовов. Чаще всего коллеги справляются, но без жалоб тоже не обходится. Чтобы их стало меньше, мы обновляем автопарк", – отметил Воробьев.По его словам, в нынешнем году дополнительно приобрели 167 новых авто.Кроме этого в Московской области продолжат возводить новые лечебные учреждения.До конца года откроется еще четыре поликлиники – по две в Подольске и Красногорске.Еще один приоритет – поддержка пациентов с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о людях старше 55 лет, у которых есть проблемы с сердцем или сосудами. В крупных городах Подмосковья появились 50 специальных кабинетов врачей-кардиологов.Четвертая важная тема касается здоровья детей. Современную больницу построят в Красногорске. Это будет центр с самыми высокими технологиями лечения по 28 профилям.Пятым приоритетом Воробьев назвал диспансеризацию, или check-up. Он подчеркнул, что работодателям необходимо отправлять сотрудников на проверку здоровья. Раньше ожидание планового обследования занимало месяц. Сейчас это дело нескольких дней.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730199739_157:0:1934:1333_1920x0_80_0_0_b97330e91ee086c0fa0bf9fc4ce7dd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал о приоритетах медицинской отрасли, которые коснутся каждого. Первым из них является скорая помощь. Каждый день ее услугами пользуются несколько тысяч жителей. Чтобы улучшить работу медиков, в регионе обновляют автомобили для перевозки, сообщил телеканал "360"
.
"Ежедневно туда (в диспетчерский центр скорой помощи – прим. ред.) приходит восемь тысяч вызовов. Чаще всего коллеги справляются, но без жалоб тоже не обходится. Чтобы их стало меньше, мы обновляем автопарк", – отметил Воробьев.
По его словам, в нынешнем году дополнительно приобрели 167 новых авто.
Кроме этого в Московской области продолжат возводить новые лечебные учреждения.
"Мы продолжаем строить больницы и поликлиники, чтобы в новых микрорайонах к врачу всегда можно было попасть, дойти пешком. Уже в начале года мы открыли две новые поликлиники – в Химках и Мытищах", – добавил губернатор.
До конца года откроется еще четыре поликлиники – по две в Подольске и Красногорске.
Еще один приоритет – поддержка пациентов с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о людях старше 55 лет, у которых есть проблемы с сердцем или сосудами. В крупных городах Подмосковья появились 50 специальных кабинетов врачей-кардиологов.
Четвертая важная тема касается здоровья детей. Современную больницу построят в Красногорске. Это будет центр с самыми высокими технологиями лечения по 28 профилям.
Пятым приоритетом Воробьев назвал диспансеризацию, или check-up. Он подчеркнул, что работодателям необходимо отправлять сотрудников на проверку здоровья. Раньше ожидание планового обследования занимало месяц. Сейчас это дело нескольких дней.