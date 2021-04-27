https://ria.ru/20210427/matvienko-1730100536.html

Матвиенко попросила принять механизм возмещения стоимости детских путевок

Матвиенко попросила принять механизм возмещения стоимости детских путевок

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала правительство как можно скорее принять необходимые нормативные акты для компенсации родителям половины стоимости... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:02

2021-04-27T11:02

2021-04-27T11:29

туризм

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россия

дмитрий чернышенко

валентина матвиенко

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала правительство как можно скорее принять необходимые нормативные акты для компенсации родителям половины стоимости детских путевок, чтобы "не потерять это лето"."Я по радио слышала, что родители купили детские путевки, а теперь сдают, потому что не приняты нормативные акты, как им возвратить 50% стоимости", - заявила парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей.По ее словам, если не принять необходимые меры, "мы можем потерять это лето".Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей.По словам Чернышенко, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Предложения будут доступны уже со второй половины мая. Родители или представители детей смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20210426/putevki-1729973613.html

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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, валентина матвиенко, общество