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Туризм
https://ria.ru/20210427/matvienko-1730100536.html
Матвиенко попросила принять механизм возмещения стоимости детских путевок
Матвиенко попросила принять механизм возмещения стоимости детских путевок
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала правительство как можно скорее принять необходимые нормативные акты для компенсации родителям половины стоимости... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:02
2021-04-27T11:29
туризм
новости - туризм
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала правительство как можно скорее принять необходимые нормативные акты для компенсации родителям половины стоимости детских путевок, чтобы "не потерять это лето"."Я по радио слышала, что родители купили детские путевки, а теперь сдают, потому что не приняты нормативные акты, как им возвратить 50% стоимости", - заявила парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей.По ее словам, если не принять необходимые меры, "мы можем потерять это лето".Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей.По словам Чернышенко, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Предложения будут доступны уже со второй половины мая. Родители или представители детей смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство, добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20210426/putevki-1729973613.html
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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, валентина матвиенко, общество

Матвиенко попросила принять механизм возмещения стоимости детских путевок

11:02 27.04.2021 (обновлено: 11:29 27.04.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала правительство как можно скорее принять необходимые нормативные акты для компенсации родителям половины стоимости детских путевок, чтобы "не потерять это лето".
"Я по радио слышала, что родители купили детские путевки, а теперь сдают, потому что не приняты нормативные акты, как им возвратить 50% стоимости", - заявила парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей.
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По ее словам, если не принять необходимые меры, "мы можем потерять это лето".
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей.
По словам Чернышенко, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Предложения будут доступны уже со второй половины мая. Родители или представители детей смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство, добавил вице-премьер.
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