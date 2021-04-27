https://ria.ru/20210427/matvienko-1730096847.html

Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России

Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России

Кабмину следует подготовить необходимые нормативные акты, обязывающие крупные газодобывающие компании заняться отечественными проектами, в частности,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:44

2021-04-27T10:44

2021-04-27T11:16

россия

валентина матвиенко

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Кабмину следует подготовить необходимые нормативные акты, обязывающие крупные газодобывающие компании заняться отечественными проектами, в частности, газификацией в регионах, чтобы людям больше не приходилось "топить валежником", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили"."Президентом дано жесткое поручение, нужно добиться, обратиться в правительство, чтобы правительство приняло необходимые нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", - сказала парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей при парламенте РФ.Она отметила, что есть регионы, где уровень газификации составляет 10-12%, при этом на их территории проходят крупные газовые магистрали.По мнению спикера, крупные международные проекты – это хорошо и престижно, но нужно реализовывать и национальные задачи по газификации.Матвиенко призвала по каждому региону с низким уровнем газификации разработать дорожную карту. "Решать надо. Люди не должны, в конце концов, топить валежником до сих пор", - заключила она.

https://ria.ru/20210412/monitoring-1727846701.html

https://ria.ru/20201029/amerika-1582100840.html

россия

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россия, валентина матвиенко, владимир путин