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Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России
Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России
Кабмину следует подготовить необходимые нормативные акты, обязывающие крупные газодобывающие компании заняться отечественными проектами, в частности,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:44
2021-04-27T11:16
россия
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Кабмину следует подготовить необходимые нормативные акты, обязывающие крупные газодобывающие компании заняться отечественными проектами, в частности, газификацией в регионах, чтобы людям больше не приходилось "топить валежником", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили"."Президентом дано жесткое поручение, нужно добиться, обратиться в правительство, чтобы правительство приняло необходимые нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", - сказала парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей при парламенте РФ.Она отметила, что есть регионы, где уровень газификации составляет 10-12%, при этом на их территории проходят крупные газовые магистрали.По мнению спикера, крупные международные проекты – это хорошо и престижно, но нужно реализовывать и национальные задачи по газификации.Матвиенко призвала по каждому региону с низким уровнем газификации разработать дорожную карту. "Решать надо. Люди не должны, в конце концов, топить валежником до сих пор", - заключила она.
https://ria.ru/20210412/monitoring-1727846701.html
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россия, валентина матвиенко, владимир путин

Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России

10:44 27.04.2021 (обновлено: 11:16 27.04.2021)
 
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Кабмину следует подготовить необходимые нормативные акты, обязывающие крупные газодобывающие компании заняться отечественными проектами, в частности, газификацией в регионах, чтобы людям больше не приходилось "топить валежником", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили".
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"Президентом дано жесткое поручение, нужно добиться, обратиться в правительство, чтобы правительство приняло необходимые нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", - сказала парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей при парламенте РФ.
Она отметила, что есть регионы, где уровень газификации составляет 10-12%, при этом на их территории проходят крупные газовые магистрали.
По мнению спикера, крупные международные проекты – это хорошо и престижно, но нужно реализовывать и национальные задачи по газификации.
Матвиенко призвала по каждому региону с низким уровнем газификации разработать дорожную карту. "Решать надо. Люди не должны, в конце концов, топить валежником до сих пор", - заключила она.
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РоссияВалентина МатвиенкоВладимир Путин
 
 
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