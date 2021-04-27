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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210427/magate-1730106929.html
МАГАТЭ пригласит экспертов КНР обсудить проблему сброса вод "Фукусимы"
МАГАТЭ пригласит экспертов КНР обсудить проблему сброса вод "Фукусимы"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит китайских экспертов в техническую рабочую группу, чтобы гарантировать осуществление строгой... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:28
2021-04-27T11:28
фукусима-1
россия-китай: главное
магатэ
китай
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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит китайских экспертов в техническую рабочую группу, чтобы гарантировать осуществление строгой международной оценки, проверки и надзора за утилизацией ядерных сточных вод с АЭС "Фукусима-1". Об этом в понедельник на очередной ведомственной пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.По его словам, японское правительство, не исчерпав все методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты как внутри страны, так и за рубежом, без проведения всесторонних консультаций с соседними государствами и международным сообществом, в одностороннем порядке решило сбросить радиоактивную отработанную воду в море. “Китай окажет всемерную поддержку последующей работе МАГАТЭ”, － резюмировал дипломат.
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фукусима-1, магатэ, китай

МАГАТЭ пригласит экспертов КНР обсудить проблему сброса вод "Фукусимы"

11:28 27.04.2021
 
© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© REUTERS / KYODO
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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит китайских экспертов в техническую рабочую группу, чтобы гарантировать осуществление строгой международной оценки, проверки и надзора за утилизацией ядерных сточных вод с АЭС "Фукусима-1".
Об этом в понедельник на очередной ведомственной пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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По его словам, японское правительство, не исчерпав все методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты как внутри страны, так и за рубежом, без проведения всесторонних консультаций с соседними государствами и международным сообществом, в одностороннем порядке решило сбросить радиоактивную отработанную воду в море.
"Это крайне безответственные действия, которые нанесут серьёзный ущерб безопасности глобальной морской среды, системе международного общественного здравоохранения, а также коренным интересам народов соседних стран", - заявил представитель МИД КНР.
“Китай окажет всемерную поддержку последующей работе МАГАТЭ”, － резюмировал дипломат.
 
Россия-Китай: ГлавноеФукусима-1МАГАТЭКитай
 
 
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