https://ria.ru/20210427/magate-1730106929.html

МАГАТЭ пригласит экспертов КНР обсудить проблему сброса вод "Фукусимы"

МАГАТЭ пригласит экспертов КНР обсудить проблему сброса вод "Фукусимы"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит китайских экспертов в техническую рабочую группу, чтобы гарантировать осуществление строгой... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:28

2021-04-27T11:28

2021-04-27T11:28

фукусима-1

россия-китай: главное

магатэ

китай

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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит китайских экспертов в техническую рабочую группу, чтобы гарантировать осуществление строгой международной оценки, проверки и надзора за утилизацией ядерных сточных вод с АЭС "Фукусима-1". Об этом в понедельник на очередной ведомственной пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.По его словам, японское правительство, не исчерпав все методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты как внутри страны, так и за рубежом, без проведения всесторонних консультаций с соседними государствами и международным сообществом, в одностороннем порядке решило сбросить радиоактивную отработанную воду в море. “Китай окажет всемерную поддержку последующей работе МАГАТЭ”, － резюмировал дипломат.

https://ria.ru/20210426/sotrudnichestvo-1729932620.html

китай

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фукусима-1, магатэ, китай