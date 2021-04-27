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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210427/lutsenko-1730156330.html
Вологодские власти поддержали инициативу спикера областного Заксобрания
Вологодские власти поддержали инициативу спикера областного Заксобрания
Власти Вологодской области поддержали предложение спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко увеличить субсидии вологодским производителям... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:03
2021-04-27T15:03
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 27 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области поддержали предложение спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко увеличить субсидии вологодским производителям молока более чем на 20 процентов, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам Луценко, производители молока уже не раз поднимали вопрос о необходимости увеличения мер господдержки. Как отмечают сельхозпроизводители, начиная со второго полугодия прошлого года наблюдается рост цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и концентрированные высокопитательные корма. Например, цены на концентраты кормов выросли на 50 процентов, патоку в два с половиной раза. Подорожали и компоненты для производства кормов: ячмень – на 28процентов, кукуруза – на 45 процентов шрот подсолнечный – на 73процента соя – на 46 процентов.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году из-за сильного роста цен на муку и зерно, господдержка была оказана хлебопекам. Вологодская область получила поддержку из федерального бюджета порядка 26 миллионов рублей, на условиях софинансирования из областного бюджета. Депутатами Законодательного Собрания были приняты все необходимые нормативные акты. По словам парламентариев, теперь необходимо поддержать производителей молока.По предварительным расчетам, увеличение базовой ставки субсидии с 1409 до 1792 рублей за тонну потребует дополнительного выделения из регионального бюджета 215 миллионов рублей.
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андрей луценко

Вологодские власти поддержали инициативу спикера областного Заксобрания

15:03 27.04.2021
 
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
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ВОЛОГДА, 27 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области поддержали предложение спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко увеличить субсидии вологодским производителям молока более чем на 20 процентов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По словам Луценко, производители молока уже не раз поднимали вопрос о необходимости увеличения мер господдержки.
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Как отмечают сельхозпроизводители, начиная со второго полугодия прошлого года наблюдается рост цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и концентрированные высокопитательные корма. Например, цены на концентраты кормов выросли на 50 процентов, патоку в два с половиной раза. Подорожали и компоненты для производства кормов: ячмень – на 28процентов, кукуруза – на 45 процентов шрот подсолнечный – на 73процента соя – на 46 процентов.
"В бюджете на 2021 год на поддержку отрасли сельского хозяйства заложены 2,6 миллиарда рублей. Все основные направления поддержки сохранены, однако ситуация с ростом цен на ГСМ, удобрения и корма нас тревожит. В связи с этим депутаты фракции "Единая Россия" предлагают увеличить ставку субсидии на производство молока с 1409 рублей до 1792 рублей за тонну", - сказал спикер Заксобрания.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году из-за сильного роста цен на муку и зерно, господдержка была оказана хлебопекам. Вологодская область получила поддержку из федерального бюджета порядка 26 миллионов рублей, на условиях софинансирования из областного бюджета. Депутатами Законодательного Собрания были приняты все необходимые нормативные акты. По словам парламентариев, теперь необходимо поддержать производителей молока.
По предварительным расчетам, увеличение базовой ставки субсидии с 1409 до 1792 рублей за тонну потребует дополнительного выделения из регионального бюджета 215 миллионов рублей.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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