https://ria.ru/20210427/lutsenko-1730156330.html

Вологодские власти поддержали инициативу спикера областного Заксобрания

Вологодские власти поддержали инициативу спикера областного Заксобрания

Власти Вологодской области поддержали предложение спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко увеличить субсидии вологодским производителям... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:03

2021-04-27T15:03

2021-04-27T15:03

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 27 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области поддержали предложение спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко увеличить субсидии вологодским производителям молока более чем на 20 процентов, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам Луценко, производители молока уже не раз поднимали вопрос о необходимости увеличения мер господдержки. Как отмечают сельхозпроизводители, начиная со второго полугодия прошлого года наблюдается рост цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и концентрированные высокопитательные корма. Например, цены на концентраты кормов выросли на 50 процентов, патоку в два с половиной раза. Подорожали и компоненты для производства кормов: ячмень – на 28процентов, кукуруза – на 45 процентов шрот подсолнечный – на 73процента соя – на 46 процентов.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году из-за сильного роста цен на муку и зерно, господдержка была оказана хлебопекам. Вологодская область получила поддержку из федерального бюджета порядка 26 миллионов рублей, на условиях софинансирования из областного бюджета. Депутатами Законодательного Собрания были приняты все необходимые нормативные акты. По словам парламентариев, теперь необходимо поддержать производителей молока.По предварительным расчетам, увеличение базовой ставки субсидии с 1409 до 1792 рублей за тонну потребует дополнительного выделения из регионального бюджета 215 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210419/remont-1728943292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей луценко