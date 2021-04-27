Blue Origin оспорила решение поручить SpaceX создание лунного модуля
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США в связи с решением НАСА выбрать компанию SpaceX в качестве исполнителя контракта на сумму 2,89 миллиарда долларов на создание системы для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis, сообщил телеканал CNBC.
Помимо SpaceX, претендентами на получение контракта были Blue Origin и компания Dynetics. В Blue Origin убеждены, что НАСА "изменила условия в последнюю минуту".
"Говоря словами самого НАСА, оно сделало выбор "с высоким риском". Его решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу снабжения и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест в GAO (Government Accountability Office, Счетная палата США)", - отметили в компании Безоса.
Ранее в НАСА сообщали, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. Но, как подчеркнула руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс, срок начала пилотируемых полетов будет зависеть исключительно от уверенности НАСА в безопасности полета для экипажа.
Предыдущая администрация поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название Artemis и была поддержана администрацией нынешнего главы США Джо Байдена, которая пока не уточняла сроки возвращения астронавтов НАСА на Луну.