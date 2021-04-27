https://ria.ru/20210427/luna-1730074326.html

Blue Origin оспорила решение поручить SpaceX создание лунного модуля

Blue Origin оспорила решение поручить SpaceX создание лунного модуля

Аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США в связи с решением НАСА выбрать компанию... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T04:54

2021-04-27T04:54

2021-04-27T04:54

луна

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джефф безос

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США в связи с решением НАСА выбрать компанию SpaceX в качестве исполнителя контракта на сумму 2,89 миллиарда долларов на создание системы для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis, сообщил телеканал CNBC.Помимо SpaceX, претендентами на получение контракта были Blue Origin и компания Dynetics. В Blue Origin убеждены, что НАСА "изменила условия в последнюю минуту".Ранее в НАСА сообщали, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. Но, как подчеркнула руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс, срок начала пилотируемых полетов будет зависеть исключительно от уверенности НАСА в безопасности полета для экипажа.Предыдущая администрация поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название Artemis и была поддержана администрацией нынешнего главы США Джо Байдена, которая пока не уточняла сроки возвращения астронавтов НАСА на Луну.

https://ria.ru/20210425/peregovory-1729815664.html

https://ria.ru/20210330/ekipazh-1603521433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, наса, spacex, сша