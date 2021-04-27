https://ria.ru/20210427/lentochka-1730005443.html
Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году
Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году
Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:00
2021-04-27T08:00
2021-04-27T08:01
инфографика
россия
ветераны
волонтеры
георгиевская ленточка
день победы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730000552_1:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_4fc5bd4fe27a153d73ad08b6c3e7cd04.png
Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они выстояли, победили в Великой Отечественной войне и спасли мир от фашизма — и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя. По традиции ленточку будут раздавать волонтеры вплоть до 9 Мая. Где можно получить главный символ Победы, смотрите в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730000552_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_51647f8205a381c2da880c2e35c41d00.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, россия, ветераны, волонтеры, георгиевская ленточка, день победы, общество