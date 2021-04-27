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https://ria.ru/20210427/lentochka-1730005443.html
Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году
Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году
Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:00
2021-04-27T08:01
инфографика
россия
ветераны
волонтеры
георгиевская ленточка
день победы
общество
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Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они выстояли, победили в Великой Отечественной войне и спасли мир от фашизма — и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя. По традиции ленточку будут раздавать волонтеры вплоть до 9 Мая. Где можно получить главный символ Победы, смотрите в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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инфографика, россия, ветераны, волонтеры, георгиевская ленточка, день победы, общество

Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году

08:00 27.04.2021 (обновлено: 08:01 27.04.2021)
 
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Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они выстояли, победили в Великой Отечественной войне и спасли мир от фашизма — и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя. По традиции ленточку будут раздавать волонтеры вплоть до 9 Мая. Где можно получить главный символ Победы, смотрите в инфографике Ria.ru.
 
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