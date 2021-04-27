https://ria.ru/20210427/lentochka-1730005443.html

Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году

Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году

Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:01

инфографика

россия

ветераны

волонтеры

георгиевская ленточка

день победы

общество

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Акция "Георгиевская ленточка" в этом году стартует 27 апреля. Прикрепляя черно-оранжевую ленту на груди, мы выражаем благодарность нашим ветеранам — они выстояли, победили в Великой Отечественной войне и спасли мир от фашизма — и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя. По традиции ленточку будут раздавать волонтеры вплоть до 9 Мая. Где можно получить главный символ Победы, смотрите в инфографике Ria.ru.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, россия, ветераны, волонтеры, георгиевская ленточка, день победы, общество