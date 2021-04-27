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Медведев рассказал о разработке платформ для создания вакцин и лекарств
Медведев рассказал о разработке платформ для создания вакцин и лекарств
Разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств является сейчас одним из ключевых направлений развития мировой науки, можно ожидать РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:53
2021-04-27T15:53
2021-04-27T15:53
россия
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств является сейчас одним из ключевых направлений развития мировой науки, можно ожидать такого прорыва и в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что круг научных вызовов, стоящих сейчас перед страной, весьма широк."Это требует от нас правильной расстановки приоритетов научно-технологического развития, скажем прямо, правильного распределения денег и последовательного контроля за их исполнением", - отметил зампред СБ РФ.По его словам, необходимо сосредоточить усилия для внедрения важнейших инновационных проектов, которые имеют ключевое значение для развития экономики и укрепления национальной безопасности страны.
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россия, дмитрий медведев, технологии
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств является сейчас одним из ключевых направлений развития мировой науки, можно ожидать такого прорыва и в России
, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Одно из ключевых направлений - это разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств, которые позволили бы эффективно защищаться от новых инфекций. Сейчас весь мир этим озабочен, на это брошены лучшие силы, привлекаются весьма значительные средства. Ну и мы вправе тоже ожидать в этом смысле такого прорыва и в нашей стране", - сказал Медведев на первом заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию во вторник.
Он подчеркнул, что круг научных вызовов, стоящих сейчас перед страной, весьма широк.
"Это требует от нас правильной расстановки приоритетов научно-технологического развития, скажем прямо, правильного распределения денег и последовательного контроля за их исполнением", - отметил зампред СБ РФ.
По его словам, необходимо сосредоточить усилия для внедрения важнейших инновационных проектов, которые имеют ключевое значение для развития экономики и укрепления национальной безопасности страны.