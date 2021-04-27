https://ria.ru/20210427/lekarstva-1730165728.html

Медведев рассказал о разработке платформ для создания вакцин и лекарств

Медведев рассказал о разработке платформ для создания вакцин и лекарств

Разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств является сейчас одним из ключевых направлений развития мировой науки, можно ожидать РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:53

2021-04-27T15:53

2021-04-27T15:53

россия

дмитрий медведев

технологии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств является сейчас одним из ключевых направлений развития мировой науки, можно ожидать такого прорыва и в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что круг научных вызовов, стоящих сейчас перед страной, весьма широк."Это требует от нас правильной расстановки приоритетов научно-технологического развития, скажем прямо, правильного распределения денег и последовательного контроля за их исполнением", - отметил зампред СБ РФ.По его словам, необходимо сосредоточить усилия для внедрения важнейших инновационных проектов, которые имеют ключевое значение для развития экономики и укрепления национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20210421/infektsii-1729247720.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, технологии