Лавров заявил о готовности американского бизнеса к сотрудничеству
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американский бизнес готов расширять сотрудничество с российскими партнерами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое сотрудничество, о чем недавно Американо-российская торговая палата нам сообщала", - сказал министр.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.
Полный текст первой части интервью Сергея Лаврова читайте на сайте ria.ru в 18.50 мск. Вторая часть интервью будет опубликована в среду, 28 апреля.