https://ria.ru/20210427/lavrov-1730205600.html

Лавров заявил о готовности американского бизнеса к сотрудничеству

Лавров заявил о готовности американского бизнеса к сотрудничеству

Американский бизнес готов расширять сотрудничество с российскими партнерами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:12

2021-04-27T19:12

2021-04-27T19:12

россия

джон салливан

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американский бизнес готов расширять сотрудничество с российскими партнерами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое сотрудничество, о чем недавно Американо-российская торговая палата нам сообщала", - сказал министр.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.Полный текст первой части интервью Сергея Лаврова читайте на сайте ria.ru в 18.50 мск. Вторая часть интервью будет опубликована в среду, 28 апреля.

https://ria.ru/20210427/lavrov-1730197474.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша