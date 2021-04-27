Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/kupyury-1730070844.html
Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:16
2021-04-27T01:16
россия
втб
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588246827_0:108:3078:1840_1920x0_80_0_0_347a9752819a8e1f6990370bbb022cd0.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала агентству "Прайм" главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.Прочие способы просушить деньги также можно применять, но с риском еще сильнее все испортить. Так, можно высушить ее феном, но это чревато деформацией купюры. Еще один вариант – просушить купюру утюгом, но в этом случае вы рискуете просто "сжечь" деньги", поэтому в таком случае следует использовать деликатный режим глажки, заключила Мордасова.
https://ria.ru/20210325/kupyury-1602742475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588246827_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5d8736e6808a3ebc11568eec3731ad27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, втб, деньги, общество

Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры

01:16 27.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКупюра номиналом в 2000 рублей
Купюра номиналом в 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала агентству "Прайм" главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.
"Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой "мокрых" денег, причём мокрых в прямом смысле. Ребёнок или вы сами разлили сок, чай или воду на стол, где лежат деньги, залезли купаться в речку в шортах, забыв вынуть из карманов купюры, положили в стирку вещи с деньгами, распиханными по карманам", - указала она.
Прочие способы просушить деньги также можно применять, но с риском еще сильнее все испортить. Так, можно высушить ее феном, но это чревато деформацией купюры.
Еще один вариант – просушить купюру утюгом, но в этом случае вы рискуете просто "сжечь" деньги", поэтому в таком случае следует использовать деликатный режим глажки, заключила Мордасова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 06:04
Российские банки оценили сложность внедрения в оборот новых купюр
 
РоссияВТБДеньгиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Лента новостейМолния