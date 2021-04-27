https://ria.ru/20210427/kupyury-1730070844.html
Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:16
2021-04-27T01:16
2021-04-27T01:16
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала агентству "Прайм" главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.Прочие способы просушить деньги также можно применять, но с риском еще сильнее все испортить. Так, можно высушить ее феном, но это чревато деформацией купюры. Еще один вариант – просушить купюру утюгом, но в этом случае вы рискуете просто "сжечь" деньги", поэтому в таком случае следует использовать деликатный режим глажки, заключила Мордасова.
https://ria.ru/20210325/kupyury-1602742475.html
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