https://ria.ru/20210427/kupyury-1730070844.html

Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры

Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры

Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T01:16

2021-04-27T01:16

2021-04-27T01:16

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Такой способ позволяет избежать деформации банкноты, рассказала агентству "Прайм" главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.Прочие способы просушить деньги также можно применять, но с риском еще сильнее все испортить. Так, можно высушить ее феном, но это чревато деформацией купюры. Еще один вариант – просушить купюру утюгом, но в этом случае вы рискуете просто "сжечь" деньги", поэтому в таком случае следует использовать деликатный режим глажки, заключила Мордасова.

https://ria.ru/20210325/kupyury-1602742475.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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