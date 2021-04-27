https://ria.ru/20210427/kreativ-1730194351.html

В МИД Украины решили победить Россию "мозгами"

В МИД Украины решили победить Россию "мозгами"

Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков считает, что Киев может победить в информационной войне с РФ за счет мозгов и креативности. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:59

2021-04-27T17:59

2021-04-27T23:10

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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков считает, что Киев может победить в информационной войне с РФ за счет мозгов и креативности."Мы можем победить в информационной войне… за счет мозгов и креативности", - сказал Баньков в интервью интернет-изданию "Главком".Он также считает, что контрпропаганды для борьбы с пропагандой недостаточно, украинские дипломаты должны создавать и пропагандировать имидж своей страны."Ранее у дипломатов не было ежедневной необходимости бороться с антиукраинской пропагандой, которая так или иначе присутствует даже в тех странах, которые нас безусловно и безоговорочно поддерживают. Под большей публичностью подразумевается проведение большего количества публичных мероприятий, чаще выходы в информационное пространство для того, чтобы нивелировать то, что навязывается российской пропагандой местной аудитории об Украине", - добавил Баньков.Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра противодействия дезинформации. Второго апреля Зеленский своим указом назначил главой центра юриста Полину Лысенко, в этот же день центр начал работу. По мнению президента Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210427/format-1730168179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/donbass-1730167147.html

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россия, мид украины, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, в мире