В МИД Украины решили победить Россию "мозгами"
17:59 27.04.2021 (обновлено: 23:10 27.04.2021)
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков считает, что Киев может победить в информационной войне с РФ за счет мозгов и креативности.
"Мы можем победить в информационной войне… за счет мозгов и креативности", - сказал Баньков в интервью интернет-изданию "Главком".
Он также считает, что контрпропаганды для борьбы с пропагандой недостаточно, украинские дипломаты должны создавать и пропагандировать имидж своей страны.
"Ранее у дипломатов не было ежедневной необходимости бороться с антиукраинской пропагандой, которая так или иначе присутствует даже в тех странах, которые нас безусловно и безоговорочно поддерживают. Под большей публичностью подразумевается проведение большего количества публичных мероприятий, чаще выходы в информационное пространство для того, чтобы нивелировать то, что навязывается российской пропагандой местной аудитории об Украине", - добавил Баньков.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра противодействия дезинформации. Второго апреля Зеленский своим указом назначил главой центра юриста Полину Лысенко, в этот же день центр начал работу. По мнению президента Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.