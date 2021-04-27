https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730117047.html

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в РФ жестко поставлена на контроль, британский штамм коронавируса выявлен в 48 регионах страны, южноафриканский – в 11, заявила вице-премьер РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:13

2021-04-27T12:13

2021-04-27T13:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в РФ жестко поставлена на контроль, британский штамм коронавируса выявлен в 48 регионах страны, южноафриканский – в 11, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Мы считаем, что ситуация в России жестко поставлена на контроль", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.Она отметила, что в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 - южноафриканский и в 22 - штаммы, которые имеют отдельные мутации.По словам вице-премьера, за весь период с появления информации о циркуляции британского штамма в РФ выявлено более 7,9 тысячи контактных больных, 158 из них были инфицированы."Внутри мы обнаружили 18, которые были инфицированы британским штаммом и 6 - южно-африканским", - уточнила Голикова, добавив, что проведенный комплекс мероприятий позволяет приостановить или даже остановить их циркулирование.

https://ria.ru/20210427/golikova-1730116221.html

https://ria.ru/20210427/immunitet-1730120142.html

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