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В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:47
2021-04-27T11:47
2021-04-27T11:47
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 985 769. В Москве выявлено 2098 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1060 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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