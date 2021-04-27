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В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:47
2021-04-27T11:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 985 769. В Москве выявлено 2098 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1060 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19

11:47 27.04.2021
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 1423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 985 769. В Москве выявлено 2098 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1060 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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