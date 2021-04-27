https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730111516.html

В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:47

2021-04-27T11:47

2021-04-27T11:47

распространение коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1060 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 985 769. В Москве выявлено 2098 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1060 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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