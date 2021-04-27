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Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:34
2021-04-27T11:34
2021-04-27T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
еврейская автономная область
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 3. Сахалинская область - 0,02%", - говорится в сообщении.
ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, еврейская автономная область