https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730109577.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки

Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:34

2021-04-27T11:34

2021-04-27T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

еврейская автономная область

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 3. Сахалинская область - 0,02%", - говорится в сообщении.

ненецкий автономный округ

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, еврейская автономная область