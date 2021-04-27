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Путин призвал держать под контролем реализацию социальных мер
Путин призвал держать под контролем реализацию социальных мер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:26
2021-04-27T14:26
2021-04-27T14:26
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании."Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан семей с детьми. Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям, мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения последовательно, по поддержке российских семей, поэтапно", - сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.Президент напомнил, что сначала были введены выплаты для детей до 3 лет, потом от 3 до 7 лет, а теперь предложены и новые меры, а именно выплата на детей в возрасте от 8 до16 лет включительно, которые растут в неполных семьях.
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россия, владимир путин, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин
призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании.
"Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан семей с детьми. Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям, мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения последовательно, по поддержке российских семей, поэтапно", - сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Президент напомнил, что сначала были введены выплаты для детей до 3 лет, потом от 3 до 7 лет, а теперь предложены и новые меры, а именно выплата на детей в возрасте от 8 до16 лет включительно, которые растут в неполных семьях.