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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210427/klassifikatsiya-1730118511.html
Китай готов создать систему классификации данных в целях их защиты
Китай готов создать систему классификации данных в целях их защиты
На второе чтение сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) был представлен законопроект о безопасности данных,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:27
2021-04-27T12:27
россия-китай: главное
всекитайское собрание народных представителей
китай
технологии
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МОСКВА, 27 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". На второе чтение сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) был представлен законопроект о безопасности данных, который призван создать систему классификации данных в целях их защиты и определить каталоги ключевых данных.В соответствии с этим законопроектом информационные данные должны быть классифицированы по степеням важности для экономического и социального развития страны.В процессе квалификации данных также необходимо учитывать уровень вреда, причиненного национальной безопасности, общественным интересам, а также законным правам и интересам индивидуальных лиц и организаций в результате фальсификации, нарушения, утечки, нелегального присвоения или использования этих данных, предусматривается в законопроекте.В соответствии с этим документом каталоги ключевых данных должны быть составлены для различных регионов, административных ведомств, соответствующих отраслей и секторов, чтобы усилить защиту важных данных. В нем также имеются новые положения о штрафных санкциях за несанкционированное раскрытие данных, чтобы обеспечить правовое основание для отказа в необоснованных запросах со стороны зарубежных стран.Китай запросил общественное мнение по проекту закона о безопасности данных после его первого рассмотрения на сессии ПК ВСНП в июне 2020 года.
https://ria.ru/20210426/zond-1729972954.html
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всекитайское собрание народных представителей, китай, технологии

Китай готов создать систему классификации данных в целях их защиты

12:27 27.04.2021
 
© AP Photo / Andy WongВсекитайское собрание народных представителей
Всекитайское собрание народных представителей - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 27 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". На второе чтение сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) был представлен законопроект о безопасности данных, который призван создать систему классификации данных в целях их защиты и определить каталоги ключевых данных.
В соответствии с этим законопроектом информационные данные должны быть классифицированы по степеням важности для экономического и социального развития страны.
В процессе квалификации данных также необходимо учитывать уровень вреда, причиненного национальной безопасности, общественным интересам, а также законным правам и интересам индивидуальных лиц и организаций в результате фальсификации, нарушения, утечки, нелегального присвоения или использования этих данных, предусматривается в законопроекте.
В соответствии с этим документом каталоги ключевых данных должны быть составлены для различных регионов, административных ведомств, соответствующих отраслей и секторов, чтобы усилить защиту важных данных. В нем также имеются новые положения о штрафных санкциях за несанкционированное раскрытие данных, чтобы обеспечить правовое основание для отказа в необоснованных запросах со стороны зарубежных стран.
Китай запросил общественное мнение по проекту закона о безопасности данных после его первого рассмотрения на сессии ПК ВСНП в июне 2020 года.
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Россия-Китай: ГлавноеВсекитайское собрание народных представителейКитайТехнологии
 
 
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