https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730145371.html
В Москве создадут центр кибербезопасности Росгвардии
В Москве создадут центр кибербезопасности Росгвардии
В Москве появится "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации", который будет отвечать за кибербезопасность... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:20
2021-04-27T14:20
2021-04-27T22:49
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве появится "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации", который будет отвечать за кибербезопасность ведомства, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно распоряжению, центр будет иметь форму федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ)."Определить, что основными целями деятельности учреждения являются создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, использование информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии РФ", - говорится в тексте документа.Росгвардия должна осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения, а также за три месяца утвердить устав учреждения, зарегистрировать его и организовать его работу.Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии существовал в структуре ведомства с самого начала, он является правопреемником Главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск МВД России, который функционировал с 2002 года, рассказал РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин."В соответствии с распоряжением премьер-министра Российской Федерации (Михаила Мишустина - ред.) от 27 апреля 2021 изменилась лишь организационно-правовая форма, которая позволит центру более эффективно выполнять задачи, связанные с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечивать информационную безопасность и техническую защиту информации в войсках национальной гвардии Российской Федерации", - сказал Грибакин.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, безопасность
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
В Москве
появится "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации", который будет отвечать за кибербезопасность ведомства, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, центр будет иметь форму федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ).
"Определить, что основными целями деятельности учреждения являются создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, использование информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии РФ", - говорится в тексте документа.
Росгвардия
должна осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения, а также за три месяца утвердить устав учреждения, зарегистрировать его и организовать его работу.
Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии существовал в структуре ведомства с самого начала, он является правопреемником Главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск МВД России, который функционировал с 2002 года, рассказал РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В соответствии с распоряжением премьер-министра Российской Федерации (Михаила Мишустина - ред.) от 27 апреля 2021 изменилась лишь организационно-правовая форма, которая позволит центру более эффективно выполнять задачи, связанные с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечивать информационную безопасность и техническую защиту информации в войсках национальной гвардии Российской Федерации", - сказал Грибакин.