https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730137158.html

Центр киберугроз заявил о защитных мерах после сообщений о кибератаках

Центр киберугроз заявил о защитных мерах после сообщений о кибератаках

Российская сторона приняла необходимые защитные меры после сообщений в США о планах кибератак на РФ, сообщил во вторник заместитель директора Национального... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:42

2021-04-27T13:42

2021-04-27T13:42

россия

николай мурашов

кибербезопасность

джо байден

сша

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152195/91/1521959164_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_817a85436ef63f930432c97890f68615.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская сторона приняла необходимые защитные меры после сообщений в США о планах кибератак на РФ, сообщил во вторник заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов."Первостепенное внимание уделяется критической информационной инфраструктуре. Меры по ее укреплению безопасности принимаются постоянно, ну и несомненно, после таких заявлений нами были разосланы предложения к владельцам этих объектов об усилении мер безопасности. Свою роль они, на мой взгляд, сыграли", - сказал Мурашов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В марте газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве "ответа" на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись, в том числе, правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" - будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210421/apple-1729346761.html

https://ria.ru/20200121/1563679438.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, кибербезопасность, джо байден, сша, технологии, в мире