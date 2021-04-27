Центр киберугроз заявил о защитных мерах после сообщений о кибератаках
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская сторона приняла необходимые защитные меры после сообщений в США о планах кибератак на РФ, сообщил во вторник заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"Первостепенное внимание уделяется критической информационной инфраструктуре. Меры по ее укреплению безопасности принимаются постоянно, ну и несомненно, после таких заявлений нами были разосланы предложения к владельцам этих объектов об усилении мер безопасности. Свою роль они, на мой взгляд, сыграли", - сказал Мурашов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В марте газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве "ответа" на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.
В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись, в том числе, правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" - будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.