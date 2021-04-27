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Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций
Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций
Число DDoS-атак на органы государственной власти РФ увеличивалось во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального, целями были сайты МИДа, Минтруда,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:22
2021-04-27T13:22
россия
николай мурашов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число DDoS-атак на органы государственной власти РФ увеличивалось во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального, целями были сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии, эти своей цели не достигли, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.Под DDoS-атакой понимается хакерская атака, цель которой — полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс."Зафиксирован рост количества компьютерных атак такого типа на официальные информационные ресурсы органов государственной власти Российской Федерации в период проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Навального", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня"."Атакам подверглись официальные сайты Министерства иностранных дел, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии России", - добавил он.Как следует из презентации Мурашова, речь идет о DDoS-атаках, ведшихся 23 января нынешнего года, когда в ряде городов России проходили незаконные акции сторонников Навального.Меры, своевременно принятые НКЦКИ, "позволили не допустить нарушения функционирования официальных ресурсов российских органов государственной власти", отметил замглавы Центра.Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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россия, николай мурашов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, происшествия

Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций

13:22 27.04.2021
 
© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Fotolia / Andrey Popov
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число DDoS-атак на органы государственной власти РФ увеличивалось во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального, целями были сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии, эти своей цели не достигли, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Под DDoS-атакой понимается хакерская атака, цель которой — полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 22.01.2020
22 января 2020, 05:52
Мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет, заявили в Group-IB
"Зафиксирован рост количества компьютерных атак такого типа на официальные информационные ресурсы органов государственной власти Российской Федерации в период проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Навального", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".
"Атакам подверглись официальные сайты Министерства иностранных дел, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии России", - добавил он.
Как следует из презентации Мурашова, речь идет о DDoS-атаках, ведшихся 23 января нынешнего года, когда в ряде городов России проходили незаконные акции сторонников Навального.
Меры, своевременно принятые НКЦКИ, "позволили не допустить нарушения функционирования официальных ресурсов российских органов государственной власти", отметил замглавы Центра.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января 2020, 16:17
Эксперт рассказал, как защититься от DDoS-атак
Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
 
РоссияНиколай МурашовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТехнологииПроисшествия
 
 
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