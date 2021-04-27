https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730133269.html

Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций

Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций

Число DDoS-атак на органы государственной власти РФ увеличивалось во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального, целями были сайты МИДа, Минтруда,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:22

2021-04-27T13:22

2021-04-27T13:22

россия

николай мурашов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число DDoS-атак на органы государственной власти РФ увеличивалось во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального, целями были сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии, эти своей цели не достигли, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.Под DDoS-атакой понимается хакерская атака, цель которой — полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс."Зафиксирован рост количества компьютерных атак такого типа на официальные информационные ресурсы органов государственной власти Российской Федерации в период проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Навального", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня"."Атакам подверглись официальные сайты Министерства иностранных дел, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии России", - добавил он.Как следует из презентации Мурашова, речь идет о DDoS-атаках, ведшихся 23 января нынешнего года, когда в ряде городов России проходили незаконные акции сторонников Навального.Меры, своевременно принятые НКЦКИ, "позволили не допустить нарушения функционирования официальных ресурсов российских органов государственной власти", отметил замглавы Центра.Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

https://ria.ru/20200122/1563703877.html

https://ria.ru/20200121/1563679438.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, происшествия