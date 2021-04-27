https://ria.ru/20210427/kiberataki-1730136914.html

В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК

В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК

Число кибератак на информационные ресурсы ЦИК РФ во время голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году резко возросло, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:40

2021-04-27T13:40

2021-04-27T13:40

россия

николай мурашов

цик рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

безопасность

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Число кибератак на информационные ресурсы ЦИК РФ во время голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году резко возросло, заявил во вторник заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Самым значимым мероприятием прошлого года являлось всенародное голосование. В это период мы зафиксировали резкий рост числа компьютерных атак, в первую очередь на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

https://ria.ru/20210427/ataki-1730133926.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, цик рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, безопасность