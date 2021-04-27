https://ria.ru/20210427/kiberataki-1730136914.html
В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК
В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК
Число кибератак на информационные ресурсы ЦИК РФ во время голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году резко возросло, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:40
2021-04-27T13:40
2021-04-27T13:40
россия
николай мурашов
цик рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
безопасность
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Число кибератак на информационные ресурсы ЦИК РФ во время голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году резко возросло, заявил во вторник заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Самым значимым мероприятием прошлого года являлось всенародное голосование. В это период мы зафиксировали резкий рост числа компьютерных атак, в первую очередь на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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россия, николай мурашов, цик рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, безопасность