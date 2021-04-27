https://ria.ru/20210427/keshbek-1730196631.html
Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года
Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года
Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:18
2021-04-27T18:18
2021-04-27T23:53
россия
зарина догузова
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599574367_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_49f0eadcc31cc715fa2632ff4208667b.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. "Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря", — сказала Догузова."Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая. <...> Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы", — добавила она.С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.Догузова также сообщила, что к участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны: им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции."Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут "бесшовно" приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы", — добавила глава Ростуризма.
https://ria.ru/20210205/keshbek-1596186009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599574367_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_11dd9812c1eab88f2c3b36326d9924de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зарина догузова, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова
.
Президент России Владимир Путин
21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. "Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря", — сказала Догузова.
"Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая. <...> Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы", — добавила она.
С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.
Догузова также сообщила, что к участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны: им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции.
"Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут "бесшовно" приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы", — добавила глава Ростуризма.