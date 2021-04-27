Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/keshbek-1730196631.html
Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года
Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года
Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:18
2021-04-27T23:53
россия
зарина догузова
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599574367_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_49f0eadcc31cc715fa2632ff4208667b.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. "Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря", — сказала Догузова."Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая. &lt;...&gt; Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы", — добавила она.С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.Догузова также сообщила, что к участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны: им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции."Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут "бесшовно" приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы", — добавила глава Ростуризма.
https://ria.ru/20210205/keshbek-1596186009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599574367_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_11dd9812c1eab88f2c3b36326d9924de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зарина догузова, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество

Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года

18:18 27.04.2021 (обновлено: 23:53 27.04.2021)
 
© Фото : администрация Липецкой областиДетский лагерь в Липецкой области
Детский лагерь в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. "Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря", — сказала Догузова.
Закат солнца в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 18:22Туризм
В Госдуме предложили увеличить кешбэк за отдых на Русском Севере
"Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая. <...> Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы", — добавила она.
С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.
Догузова также сообщила, что к участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны: им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции.
"Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут "бесшовно" приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы", — добавила глава Ростуризма.
 
РоссияЗарина ДогузоваТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния