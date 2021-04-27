https://ria.ru/20210427/keshbek-1730196631.html

Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года

Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года

Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:18

2021-04-27T18:18

2021-04-27T23:53

россия

зарина догузова

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая, она будет действовать до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. "Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря", — сказала Догузова."Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая. <...> Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы", — добавила она.С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.Догузова также сообщила, что к участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны: им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции."Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут "бесшовно" приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы", — добавила глава Ростуризма.

https://ria.ru/20210205/keshbek-1596186009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарина догузова, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество