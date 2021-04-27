Онлайн-конференция о реализации инфраструктурных проектов
29 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Общественное здоровье и градостроительные решения: опыт реализации инфраструктурных проектов в период пандемии".
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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- исполнительный директор Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Татьяна ШЕСТАКОВА;
- главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ по Центральному федеральному округу, руководитель Федерального центра здоровья и отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Екатерина ИВАНОВА;
- председатель Совета по экологическому строительству в России (RuGBC, Великобритания) Гай ИМЗ;
- сопредседатель Фонда "Московский центр урбанистики "Город"", заместитель директора по внешним коммуникациям АО "Мосинжпроект" Алексей РАСХОДЧИКОВ;
- заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ.
20 апреля исполнился ровно год с того момента, как построенный в рекордные сроки инфекционный госпиталь МКЦИБ "Вороновское" (ГБУЗ им. В.П. Демихова) принял первых пациентов. Весь этот год градостроительная отрасль выдерживает серьезный экзамен на прочность, работая в условиях пандемии. Многие управленческие и технологические решения, найденные в этот период, вошли в копилку лучших инновационных практик градостроительства. Особую актуальность сегодня приобрел подход Urban Health, ориентированный на развитие здоровой городской среды. Как защитить жителя города от негативных факторов и создать благоприятную для общественного здоровья среду? Какова в этом роль градостроительного регулирования? Как подход Urban Health реализуется в Москве, а также в других городах и странах? Как градостроительные проекты и планировочные решения влияют на общественное здоровье? Что важнее для общественного здоровья – профилактическая медицина или здоровая городская среда?
Организаторы мероприятия: АО "Мосинжпроект", ВЦИОМ, Фонд "Московский центр урбанистики "Город"".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- исполнительный директор Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Татьяна ШЕСТАКОВА;
- главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ по Центральному федеральному округу, руководитель Федерального центра здоровья и отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Екатерина ИВАНОВА;
- председатель Совета по экологическому строительству в России (RuGBC, Великобритания) Гай ИМЗ;
- сопредседатель Фонда "Московский центр урбанистики "Город"", заместитель директора по внешним коммуникациям АО "Мосинжпроект" Алексей РАСХОДЧИКОВ;
- заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ.
20 апреля исполнился ровно год с того момента, как построенный в рекордные сроки инфекционный госпиталь МКЦИБ "Вороновское" (ГБУЗ им. В.П. Демихова) принял первых пациентов. Весь этот год градостроительная отрасль выдерживает серьезный экзамен на прочность, работая в условиях пандемии. Многие управленческие и технологические решения, найденные в этот период, вошли в копилку лучших инновационных практик градостроительства. Особую актуальность сегодня приобрел подход Urban Health, ориентированный на развитие здоровой городской среды. Как защитить жителя города от негативных факторов и создать благоприятную для общественного здоровья среду? Какова в этом роль градостроительного регулирования? Как подход Urban Health реализуется в Москве, а также в других городах и странах? Как градостроительные проекты и планировочные решения влияют на общественное здоровье? Что важнее для общественного здоровья – профилактическая медицина или здоровая городская среда?
Организаторы мероприятия: АО "Мосинжпроект", ВЦИОМ, Фонд "Московский центр урбанистики "Город"".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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