https://ria.ru/20210427/infrastruktura-1730120856.html

Онлайн-конференция о реализации инфраструктурных проектов

Онлайн-конференция о реализации инфраструктурных проектов

29 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Общественное здоровье и градостроительные решения: опыт реализации инфраструктурных проектов в период пандемии".

2021-04-27T12:23

2021-04-27T12:23

2021-04-27T12:23

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ; - исполнительный директор Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Татьяна ШЕСТАКОВА; - главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ по Центральному федеральному округу, руководитель Федерального центра здоровья и отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Екатерина ИВАНОВА; - председатель Совета по экологическому строительству в России (RuGBC, Великобритания) Гай ИМЗ; - сопредседатель Фонда "Московский центр урбанистики "Город"", заместитель директора по внешним коммуникациям АО "Мосинжпроект" Алексей РАСХОДЧИКОВ; - заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ.20 апреля исполнился ровно год с того момента, как построенный в рекордные сроки инфекционный госпиталь МКЦИБ "Вороновское" (ГБУЗ им. В.П. Демихова) принял первых пациентов. Весь этот год градостроительная отрасль выдерживает серьезный экзамен на прочность, работая в условиях пандемии. Многие управленческие и технологические решения, найденные в этот период, вошли в копилку лучших инновационных практик градостроительства. Особую актуальность сегодня приобрел подход Urban Health, ориентированный на развитие здоровой городской среды. Как защитить жителя города от негативных факторов и создать благоприятную для общественного здоровья среду? Какова в этом роль градостроительного регулирования? Как подход Urban Health реализуется в Москве, а также в других городах и странах? Как градостроительные проекты и планировочные решения влияют на общественное здоровье? Что важнее для общественного здоровья – профилактическая медицина или здоровая городская среда?Организаторы мероприятия: АО "Мосинжпроект", ВЦИОМ, Фонд "Московский центр урбанистики "Город"".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы