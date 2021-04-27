https://ria.ru/20210427/granty-1730110900.html

Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев

Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев

Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:45

2021-04-27T11:45

2021-04-27T11:45

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 27 апр- РИА Новости. Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.Общая сумма грантовой поддержки составит более 400 миллионов рублей. "Благодаря грантам в области созданы более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов, больше 1300 человек трудоустроены. Через полтора-два года еще 200 человек примут на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году Правительством РФ впервые введен грант "Агропрогресс" для малых предприятий. Уверен, что этот вид господдержки также будет востребован у аграриев региона" , - сказал Паслер на церемонии вручения грантовПо сообщению пресс-службы, фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона : именно фермерами собрано больше половины зерна урожая прошлого года, в них содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота. Всего за время существования грантовой поддержки, с 2012 года, на средства господдержки оренбуржцами были реконструированы, построены и приобретены 125 ферм, складских или производственных помещений. Закуплено более 19 тысяч животных, 355 новых тракторов, 34 комбайна, 49 единицы грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также сельхозтехника для обработки земель.

https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html

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денис паслер