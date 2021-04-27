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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
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Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев
Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев
Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:45
2021-04-27T11:45
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 27 апр- РИА Новости. Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.Общая сумма грантовой поддержки составит более 400 миллионов рублей. "Благодаря грантам в области созданы более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов, больше 1300 человек трудоустроены. Через полтора-два года еще 200 человек примут на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году Правительством РФ впервые введен грант "Агропрогресс" для малых предприятий. Уверен, что этот вид господдержки также будет востребован у аграриев региона" , - сказал Паслер на церемонии вручения грантовПо сообщению пресс-службы, фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона : именно фермерами собрано больше половины зерна урожая прошлого года, в них содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота. Всего за время существования грантовой поддержки, с 2012 года, на средства господдержки оренбуржцами были реконструированы, построены и приобретены 125 ферм, складских или производственных помещений. Закуплено более 19 тысяч животных, 355 новых тракторов, 34 комбайна, 49 единицы грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также сельхозтехника для обработки земель.
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денис паслер

Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев

11:45 27.04.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 27 апр- РИА Новости. Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общая сумма грантовой поддержки составит более 400 миллионов рублей.
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"Благодаря грантам в области созданы более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов, больше 1300 человек трудоустроены. Через полтора-два года еще 200 человек примут на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году Правительством РФ впервые введен грант "Агропрогресс" для малых предприятий. Уверен, что этот вид господдержки также будет востребован у аграриев региона" , - сказал Паслер на церемонии вручения грантов
Господдержку на развитие и создание хозяйств получили фермеры из Сорочинского, Ясненского, Соль-Илецкого, Гайского городских округов, Оренбургского, Кваркенского, Новосергиевского, Пономаревского, Северного, Адамовского, Акбулакского, Новоорского, Беляевского, Тоцкого, Октябрьского, Ташлинского и Красногвардейского районов.
По сообщению пресс-службы, фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона : именно фермерами собрано больше половины зерна урожая прошлого года, в них содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота.
Всего за время существования грантовой поддержки, с 2012 года, на средства господдержки оренбуржцами были реконструированы, построены и приобретены 125 ферм, складских или производственных помещений. Закуплено более 19 тысяч животных, 355 новых тракторов, 34 комбайна, 49 единицы грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также сельхозтехника для обработки земель.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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