https://ria.ru/20210427/granty-1730110900.html
Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев
Гранты на развитие получили 38 оренбургских аграриев
Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:45
2021-04-27T11:45
2021-04-27T11:45
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ОРЕНБУРГ, 27 апр- РИА Новости. Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.Общая сумма грантовой поддержки составит более 400 миллионов рублей. "Благодаря грантам в области созданы более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов, больше 1300 человек трудоустроены. Через полтора-два года еще 200 человек примут на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году Правительством РФ впервые введен грант "Агропрогресс" для малых предприятий. Уверен, что этот вид господдержки также будет востребован у аграриев региона" , - сказал Паслер на церемонии вручения грантовПо сообщению пресс-службы, фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона : именно фермерами собрано больше половины зерна урожая прошлого года, в них содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота. Всего за время существования грантовой поддержки, с 2012 года, на средства господдержки оренбуржцами были реконструированы, построены и приобретены 125 ферм, складских или производственных помещений. Закуплено более 19 тысяч животных, 355 новых тракторов, 34 комбайна, 49 единицы грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также сельхозтехника для обработки земель.
https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
ОРЕНБУРГ, 27 апр- РИА Новости
. Сертификаты победителям конкурсов "Агропрогресс", "Агростартап" и конкурса по отбору семейных ферм вручил глава Оренбуржья Денис Паслер
, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общая сумма грантовой поддержки составит более 400 миллионов рублей.
"Благодаря грантам в области созданы более 600 фермерских хозяйств, 14 потребительских кооперативов, больше 1300 человек трудоустроены. Через полтора-два года еще 200 человек примут на работу сегодняшние победители конкурса. В этом году Правительством РФ впервые введен грант "Агропрогресс" для малых предприятий. Уверен, что этот вид господдержки также будет востребован у аграриев региона" , - сказал Паслер на церемонии вручения грантов
Господдержку на развитие и создание хозяйств получили фермеры из Сорочинского, Ясненского, Соль-Илецкого, Гайского городских округов, Оренбургского, Кваркенского, Новосергиевского, Пономаревского, Северного, Адамовского, Акбулакского, Новоорского, Беляевского, Тоцкого, Октябрьского, Ташлинского и Красногвардейского районов.
По сообщению пресс-службы, фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона : именно фермерами собрано больше половины зерна урожая прошлого года, в них содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота.
Всего за время существования грантовой поддержки, с 2012 года, на средства господдержки оренбуржцами были реконструированы, построены и приобретены 125 ферм, складских или производственных помещений. Закуплено более 19 тысяч животных, 355 новых тракторов, 34 комбайна, 49 единицы грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также сельхозтехника для обработки земель.