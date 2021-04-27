https://ria.ru/20210427/goskredit-1730170975.html
Россия продлит Венгрии госкредит на достройку АЭС "Пакш" до 2030 года
Россия продлит Венгрии госкредит на достройку АЭС "Пакш" до 2030 года
Россия подпишет с Венгрией протокол, по которому государственный кредит РФ венгерской стороне на достройку АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") продляется до 2030 года... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:19
2021-04-27T16:19
2021-04-27T16:22
россия
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
венгрия
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия подпишет с Венгрией протокол, по которому государственный кредит РФ венгерской стороне на достройку АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") продляется до 2030 года вместо ранее планировавшегося 2025 года.Распоряжение правительства РФ об этом опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Россия подпишет с Венгрией протокол, по которому государственный кредит РФ венгерской стороне на достройку АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") продляется до 2030 года вместо ранее планировавшегося 2025 года.Распоряжение правительства РФ об этом опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Как сообщил ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ожидается, что в этом году венгерский регулятор выдаст лицензию на строительство новых атомных мощностей, а в следующем начнется собственно сооружение новых блоков АЭС "Пакш".Согласно новым договоренностям, Венгрия будет погашать фактически использованную сумму кредита в течение 16 лет, а не 21 года, как это планировалось изначально. Первый платеж в погашение кредита будет производится в ближайшую из дат - 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию соответственно пятого и шестого блоков АЭС, но не позднее 15 марта 2031 года. Согласно действующей редакции протокола, первый платеж по кредиту Россия должна получить не позднее 15 марта 2026 года.Помимо этого, в новой редакции протокола добавлен пункт, что Венгрия вправе уменьшить ранее согласованную сторонами сумму использования кредита в текущем году при условии соответствующего уведомления. А до 30 апреля нынешнего года года должна погасить текущую задолженность по соглашению, которая на 1 апреля 2021 года составила 72,7 миллиона евро.Ставки по кредиту сохранены. Так, ставка за пользование денежными средствами до 15 марта 2026 года составляет 3,95% годовых, до 15 сентября 2032 года - 4,5% годовых, до 15 сентября 2039 года - 4,8% годовых, а до окончательного погашения основного долга по кредиту - 4,95% годовых.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/rosatom-1729015269.html
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россия, аэс "пакш-2", аэс "пакш", алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", венгрия, экономика
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия
подпишет с Венгрией
протокол, по которому государственный кредит РФ венгерской стороне на достройку АЭС "Пакш"
(проект "Пакш-2") продляется до 2030 года вместо ранее планировавшегося 2025 года.
Распоряжение правительства РФ об этом опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2"
.
Россия подпишет с Венгрией протокол, по которому государственный кредит РФ венгерской стороне на достройку АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") продляется до 2030 года вместо ранее планировавшегося 2025 года.
Распоряжение правительства РФ об этом опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".
Как сообщил ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
, ожидается, что в этом году венгерский регулятор выдаст лицензию на строительство новых атомных мощностей, а в следующем начнется собственно сооружение новых блоков АЭС "Пакш".
Согласно новым договоренностям, Венгрия будет погашать фактически использованную сумму кредита в течение 16 лет, а не 21 года, как это планировалось изначально. Первый платеж в погашение кредита будет производится в ближайшую из дат - 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию соответственно пятого и шестого блоков АЭС, но не позднее 15 марта 2031 года. Согласно действующей редакции протокола, первый платеж по кредиту Россия должна получить не позднее 15 марта 2026 года.
Помимо этого, в новой редакции протокола добавлен пункт, что Венгрия вправе уменьшить ранее согласованную сторонами сумму использования кредита в текущем году при условии соответствующего уведомления. А до 30 апреля нынешнего года года должна погасить текущую задолженность по соглашению, которая на 1 апреля 2021 года составила 72,7 миллиона евро.
Ставки по кредиту сохранены. Так, ставка за пользование денежными средствами до 15 марта 2026 года составляет 3,95% годовых, до 15 сентября 2032 года - 4,5% годовых, до 15 сентября 2039 года - 4,8% годовых, а до окончательного погашения основного долга по кредиту - 4,95% годовых.