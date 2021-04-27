https://ria.ru/20210427/gosduma-1729997402.html

Государственная Дума РФ

Государственная Дума РФ

Согласно Конституции Российской Федерации, Государственная Дума – нижняя палата Федерального собрания – парламента Российской Федерации. Является... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T03:27

2021-04-27T03:27

2021-04-27T03:28

справки

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Согласно Конституции Российской Федерации, Государственная Дума – нижняя палата Федерального собрания – парламента Российской Федерации. Является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Наряду с Советом Федерации. Образование первого в истории Российской империи представительного законодательного органа стало результатом революции 1905 года. 19 августа (6 августа по старому стилю) 1905 года император Николай II издал Манифест о создании и порядке формирования одной из палат парламента – Государственной Думы. Второй палатой являлся Государственный совет Российской империи. Дума должна была выполнять исключительно законосовещательную функцию, однако впоследствии 30 октября (17 октября по старому стилю) 1905 года императором был подписан новый Манифест, который утвердил, что "никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы". Таким образом, полномочия Думы существенно расширились, она стала законодательным органом. Всего до революции 1917 года проработало четыре Думы.Первое заседание Государственной Думы состоялось 10 мая (27 апреля по старому стилю) 1906 года в Таврическом дворце в городе Санкт-Петербурге.Первая Дума была ограничена в своих полномочиях. В соответствии со сводом Основных государственных законов, утвержденных Николаем II 6 мая (23 апреля по старому стилю) 1906 года, по вопросам назначения министров, внешней политики страны, введения военного или чрезвычайного положения решения принимал император. Также согласно Своду в перерывах между сессиями Думы император мог издавать новые законы от своего имени. Главным в работе первой Государственной Думы Российской Империи был земельный вопрос. Также Дума делала активные и безуспешные попытки проведения политических реформ, выступала с инициативами прекращения репрессий против участников революции 1905-1907 годов. Всего же за время работы депутатами был одобрен один законопроект – внесенный правительством закон об ассигновании 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая. Первая Дума была распущена Николаем II, оставшись в истории как "Дума народного гнева".Вторая Государственная Дума Российской Империи проработала с 5 марта (20 февраля по старому стилю) по 16 июня (3 июня по старому стилю) 1907 года. Основное внимание депутаты Второй Думы обращали на аграрный вопрос, в меньшей степени – на правительственные законопроекты, контрреволюционные репрессии, а также мероприятия по улучшению материального положения социальных низов империи. Дума была распущена через 102 дня с момента начала полномочий. Поводом для роспуска было обвинение 55 депутатов в заговоре против царской семьи.Третья Дума, единственная из четырех, проработала весь пятилетний срок – с ноября 1907 года по июнь 1912 года. Депутатами обсуждался широкий спектр вопросов: реформирование армии, крестьянский вопрос, отношение к национальным окраинам и другие. Все законодательные инициативы рассматривались Думой в трех чтениях. Для работы над законопроектами было создано около 30 комиссий, некоторые, например, бюджетная, состояли из нескольких десятков человек.Четвертая Государственная Дума Российской Империи проработала с 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 1912 года по 19 октября (6 октября по старому стилю) 1917 года. С началом Первой мировой войны, после крупных поражений русской армии на фронте сформировался серьезный внутриполитический конфликт Думы и исполнительной власти. 10 марта (25 февраля по старому стилю) 1917 года император Николай II подписал указ о прекращении заседаний Думы до апреля того же года. Несмотря на это Дума продолжила собираться на частных совещаниях. Дума являлась одним из центров оппозиции императору Николаю II. 12 марта (27 февраля по старому стилю) ее членами был образован Временный комитет Государственной Думы, который фактически стал выполнять обязанности верховной власти, сформировав Временное правительство. После прекращения существования монархии в России полный состав Думы ни разу не собирался, однако регулярные заседания проводил Временный комитет Государственной Думы. 19 октября (6 октября по старому стилю) 1917 года Государственная Дума была распущена Временным правительством по причине подготовки выборов в Учредительное собрание.После Февральской революции 1917 года представительной властью стали Советы. В соответствии с принимаемыми Конституциями РСФСР и СССР, в разные периоды времени законодательные акты рассматривались и принимались ВЦИКом, Всероссийскими и Всесоюзными Советами, Верховным советом РСФСР и СССР, советами народных депутатов СССР.На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность президента, который стал высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. В результате, Съезды народных депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих полномочий. В последствии указом президента РСФСР система Советов была ликвидирована.12 декабря 1993 года была принята Конституция РФ, в соответствии с которой был образован новый российский парламент, состоящий из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.Одновременно с референдумом, на котором была принята Конституция РФ, состоялись выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. Затем депутаты избирались 17 декабря 1995 года, 19 декабря 1999 года, 7 декабря 2003 года, 2 декабря 2007 года, 4 декабря 2011 года. Действующий седьмой созыв Госдумы РФ был избран 18 сентября 2016 года.В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Согласно закону "О выборах депутатов Государственной Думы"(2014), 225 депутатов избираются по одномандатным округам, 225 депутатов – по федеральному округу пропорционально количеству голосов, отданных за федеральные списки кандидатов в депутаты. Срок полномочий Госдумы – пять лет.Депутатом Госдумы может быть избран гражданин России, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. К ведению Государственной Думы относятся:Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц.Государственная Дума может быть распущена президентом после трехкратного отклонения представленных кандидатур председателя правительства Российской Федерации, кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации, федеральных министров, также в том случае, если Госдума дважды в течение трех месяцев выразит недоверие правительству РФ. Согласно Конституции РФ, из состава депутатов избирается председатель Госдумы, который ведет заседания и ведает внутренним распорядком Думы.Председателем Госдумы VII созыва является Вячеслав Володин.В современной России в честь первого заседания Государственной Думы России (состоялось 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) 1906 года) отмечается День российского парламентаризма. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки