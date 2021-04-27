Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/golunov-1730162470.html
Прокурор попросил от 7 до 16 лет лишения свободы фигурантам дела Голунова
Прокурор попросил от 7 до 16 лет лишения свободы фигурантам дела Голунова
Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам от 7 до 16 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских по делу о подброшенных... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:36
2021-04-27T15:46
иван голунов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
дело журналиста ивана голунова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176810_0:7:2798:1581_1920x0_80_0_0_341d492d546dbe87645d0f2a4de712ea.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам от 7 до 16 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости адвокатов одного из обвиняемых."Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить Дениса Коновалова к 7 годам, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева – к 12 годам, Игоря Ляховца – к 16 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом от публики режиме.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html
https://ria.ru/20200214/1564789397.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176810_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8674030ea3ee271bf7e8ffea94790c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван голунов, следственный комитет россии (ск рф), москва, дело журналиста ивана голунова, происшествия

Прокурор попросил от 7 до 16 лет лишения свободы фигурантам дела Голунова

15:36 27.04.2021 (обновлено: 15:46 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Бывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам от 7 до 16 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости адвокатов одного из обвиняемых.
"Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить Дениса Коновалова к 7 годам, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева – к 12 годам, Игоря Ляховца – к 16 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом от публики режиме.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:42
Голунов рассказал о побоях после задержания
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Иван Голунов на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля 2020, 16:09
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".
Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
 
Иван ГолуновСледственный комитет России (СК РФ)МоскваДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния