Прокурор попросил от 7 до 16 лет лишения свободы фигурантам дела Голунова
15:36 27.04.2021 (обновлено: 15:46 27.04.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам от 7 до 16 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости адвокатов одного из обвиняемых.
"Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить Дениса Коновалова к 7 годам, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева – к 12 годам, Игоря Ляховца – к 16 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом от публики режиме.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
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Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".
Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".