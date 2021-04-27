https://ria.ru/20210427/golunov-1730162470.html

Прокурор попросил от 7 до 16 лет лишения свободы фигурантам дела Голунова

Прокурор попросил от 7 до 16 лет лишения свободы фигурантам дела Голунова

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам от 7 до 16 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских по делу о подброшенных... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:36

2021-04-27T15:36

2021-04-27T15:46

иван голунов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

дело журналиста ивана голунова

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам от 7 до 16 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости адвокатов одного из обвиняемых."Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить Дениса Коновалова к 7 годам, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева – к 12 годам, Игоря Ляховца – к 16 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом от публики режиме.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".

https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html

https://ria.ru/20200214/1564789397.html

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иван голунов, следственный комитет россии (ск рф), москва, дело журналиста ивана голунова, происшествия