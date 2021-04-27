https://ria.ru/20210427/golikova-1730116221.html
Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в России "хрупкой стабильностью"
Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в России "хрупкой стабильностью"
Ситуация с распространением коронавируса в России выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать, заявила вице-премьер... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:10
2021-04-27T12:10
2021-04-27T12:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, несмотря на все рассуждения на тему третьей волны, все-таки пока в России выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую мы должны безусловно вместе с вами поддерживать", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20210427/golikova-1730115042.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова