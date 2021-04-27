https://ria.ru/20210427/golikova-1730115042.html

Голикова рассказала, сколько средств выделили на борьбу с COVID-19

Голикова рассказала, сколько средств выделили на борьбу с COVID-19

На борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения России в 2020 году было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:05

2021-04-27T12:05

2021-04-27T12:05

распространение коронавируса

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россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения России в 2020 году было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За 2020 год на цели борьбы с пандемией и на поддержку здравоохранения, я имею в виду исключительно чрезвычайные обстоятельства, из федерального бюджета только было направлено 609 миллиардов рублей", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.Она добавила, что 265 миллиардов рублей на эти цели уже направлено в этом году.

https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729614865.html

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2021

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