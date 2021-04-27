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Осужденного за аферу экс-генерала ФТС заподозрили в злоупотреблениях
Осужденного за аферу экс-генерала ФТС заподозрили в злоупотреблениях
Прокуратура Москвы направила в суд дело о злоупотреблениях бывшего генерал-лейтенанта в Федеральной таможенной службы РФ, ранее осужденного за мошенничества,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:24
2021-04-27T14:24
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело о злоупотреблениях бывшего генерал-лейтенанта в Федеральной таможенной службы РФ, ранее осужденного за мошенничества, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего теперь уже бывшего начальника Главного управления информационных технологий ФТС РФ. Он обвиняется в совершении преступления… злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский районный суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.По версии следствия, с декабря 2009 по июнь 2013 года сотрудник ФТС использовал свои полномочия вопреки интересам службы, что" повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов ФТС России, общества и государства, а также наступление тяжких последствий".Так, в 2009 году обвиняемый должен был следить за выполнением госконтракта между ФТС и фирмой, разрабатывавшей и внедрявшей единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС). Стоимость контракта превышала 13,2 миллиона долларов США. Как считает следствие, сотрудник таможни знал, что сроки исполнения договора необоснованно затягиваются по вине исполнителя, и что за это время изменились "внешние условия для применения произведенного в рамках данного контракта продукта". Но при этом обвиняемый не принял никаких мер к изменению контракта и не дал указаний о применении штрафных санкций к исполнителю.Вместо этого, поясняют в прокуратуре, 31 мая 2013 года он заключил с исполнителем дополнение к государственному контракту, куда внес изменения, в том числе о том, что исполнитель не позднее июня 2013 года должен ввести разработанный программный продукт исключительно в опытную эксплуатацию ФТС России, что сделало невозможным его использование в масштабах таможенной системы России.В дальнейшем обвиняемый организовал приемку указанного программного обеспечения членами соответствующей комиссии, при этом компетентных специалистов ФТС России для надлежащей проверки работоспособности не привлек. Также он утвердил акт сдачи-приема выполненных технических услуг по государственному контракту, что позволило принять неработоспособное программное обеспечение, за разработку которого на расчетные счета исполнителя было перечислено более 440 миллионов рублей.В прокуратуре добавили, что ранее данный сотрудник ФТС уже был приговорен к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима за мошенничества. Ему также присудили штраф в 500 тысяч рублей и лишили специального звания – генерал-лейтенанта таможенной службы. В сентябре 2018 года он был условно-досрочно освобожден на не отбытый срок.
https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, происшествия

Осужденного за аферу экс-генерала ФТС заподозрили в злоупотреблениях

14:24 27.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСмоленский таможенный пост ФТС России
Смоленский таможенный пост ФТС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело о злоупотреблениях бывшего генерал-лейтенанта в Федеральной таможенной службы РФ, ранее осужденного за мошенничества, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего теперь уже бывшего начальника Главного управления информационных технологий ФТС РФ. Он обвиняется в совершении преступления… злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский районный суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2009 по июнь 2013 года сотрудник ФТС использовал свои полномочия вопреки интересам службы, что" повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов ФТС России, общества и государства, а также наступление тяжких последствий".
Так, в 2009 году обвиняемый должен был следить за выполнением госконтракта между ФТС и фирмой, разрабатывавшей и внедрявшей единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС). Стоимость контракта превышала 13,2 миллиона долларов США. Как считает следствие, сотрудник таможни знал, что сроки исполнения договора необоснованно затягиваются по вине исполнителя, и что за это время изменились "внешние условия для применения произведенного в рамках данного контракта продукта". Но при этом обвиняемый не принял никаких мер к изменению контракта и не дал указаний о применении штрафных санкций к исполнителю.
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Вместо этого, поясняют в прокуратуре, 31 мая 2013 года он заключил с исполнителем дополнение к государственному контракту, куда внес изменения, в том числе о том, что исполнитель не позднее июня 2013 года должен ввести разработанный программный продукт исключительно в опытную эксплуатацию ФТС России, что сделало невозможным его использование в масштабах таможенной системы России.
В дальнейшем обвиняемый организовал приемку указанного программного обеспечения членами соответствующей комиссии, при этом компетентных специалистов ФТС России для надлежащей проверки работоспособности не привлек. Также он утвердил акт сдачи-приема выполненных технических услуг по государственному контракту, что позволило принять неработоспособное программное обеспечение, за разработку которого на расчетные счета исполнителя было перечислено более 440 миллионов рублей.
В прокуратуре добавили, что ранее данный сотрудник ФТС уже был приговорен к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима за мошенничества. Ему также присудили штраф в 500 тысяч рублей и лишили специального звания – генерал-лейтенанта таможенной службы. В сентябре 2018 года он был условно-досрочно освобожден на не отбытый срок.
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