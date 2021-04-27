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Уже поздно: французы оценили письмо генералов к Макрону о развале страны
Уже поздно: французы оценили письмо генералов к Макрону о развале страны
Читатели газеты Valeurs actuelles прокомментировали письмо французских генералов и офицеров, в котором те предупредили президента Эммануэля Макрона о риске... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T23:46
2021-04-27T23:46
эммануэль макрон
франция
в мире
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Скоро будет поздно: французы оценили письмо генералов к Макрону о развале страны
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Читатели газеты Valeurs actuelles прокомментировали письмо французских генералов и офицеров, в котором те предупредили президента Эммануэля Макрона о риске развала страны. Ранее издание опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Читатели газеты поддержали призыв военных и выразили недовольство бездействием властей. "У этих генералов хватило смелости отреагировать на происходящее в стране", — написал gabez2. Он обвинил политиков в нежелании видеть угрозу, нависшую над государством. Пользователь sylvi1 отметил, что авторы письма выразили в нем то, о чем думает большая часть французов. "Давайте не будем забывать генерала де Голля, а также генерала Бижара, которые уже писали об этом", — добавила она. "Выставляйте свои кандидатуры на выборах, нам нужны военные во власти, чтобы навести порядок в этой стране", — призвала angel3. "Франция все еще существует? Я не могу в это поверить!" — написала annie2 и потребовала наказать преступников и террористов, которые "плюют на страну, которая их кормит". "Еще 10-15 лет, и будет уже поздно. Маховик разрушения уже запущен", — предостерег jeanm3. Читатель alexa2 отметила, что Макрон лишился доверия двух третей жителей страны и никогда не имел представления о том, что такое Франция. "Спасибо этим генералам, у которых хватило мужества высказаться в защиту нашей страны в полном отчаянии", — добавила она. Isabe3 призвала не наказывать генералов за обращение. "Неужели свобода слова не одинакова для всех?" — спросила она. "Франция рушится в унынии на глазах у наших властей, которые довольствуются красивыми обещаниями, но ничего не делают", — написала jacqu2. Она выразила надежду, что власти обратят внимание на письмо военных и начнут действовать. Biton2 согласился с призывом генералов и обвинил главу государства в том, что тот использует силовиков, чтобы разгонять протесты и тем самым компенсировать собственную некомпетентность. "Спланированное самоубийство Франции неприемлемо для истинных патриотов, осудивших это кораблекрушение", — написал patri2. Jeanf2 обвинил власти в работе против народа, в интересах банков и нового миропорядка, в котором нации и границы лишь "тормоза". "Они работают на олигархию без гражданства", — подытожил комментатор. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729669256.html
https://ria.ru/20201209/frantsiya-1588516312.html
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эммануэль макрон, франция, в мире

Уже поздно: французы оценили письмо генералов к Макрону о развале страны

23:46 27.04.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Читатели газеты Valeurs actuelles прокомментировали письмо французских генералов и офицеров, в котором те предупредили президента Эммануэля Макрона о риске развала страны.
Ранее издание опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики.
Читатели газеты поддержали призыв военных и выразили недовольство бездействием властей.
"У этих генералов хватило смелости отреагировать на происходящее в стране", — написал gabez2.
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Он обвинил политиков в нежелании видеть угрозу, нависшую над государством.
Пользователь sylvi1 отметил, что авторы письма выразили в нем то, о чем думает большая часть французов.
"Давайте не будем забывать генерала де Голля, а также генерала Бижара, которые уже писали об этом", — добавила она.
"Выставляйте свои кандидатуры на выборах, нам нужны военные во власти, чтобы навести порядок в этой стране", — призвала angel3.
"Франция все еще существует? Я не могу в это поверить!" — написала annie2 и потребовала наказать преступников и террористов, которые "плюют на страну, которая их кормит".
"Еще 10-15 лет, и будет уже поздно. Маховик разрушения уже запущен", — предостерег jeanm3.
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"Спасибо этим генералам, у которых хватило мужества высказаться в защиту нашей страны в полном отчаянии", — добавила она.
Isabe3 призвала не наказывать генералов за обращение.
"Неужели свобода слова не одинакова для всех?" — спросила она.
"Франция рушится в унынии на глазах у наших властей, которые довольствуются красивыми обещаниями, но ничего не делают", — написала jacqu2.
Она выразила надежду, что власти обратят внимание на письмо военных и начнут действовать.
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Biton2 согласился с призывом генералов и обвинил главу государства в том, что тот использует силовиков, чтобы разгонять протесты и тем самым компенсировать собственную некомпетентность.
"Спланированное самоубийство Франции неприемлемо для истинных патриотов, осудивших это кораблекрушение", — написал patri2.
Jeanf2 обвинил власти в работе против народа, в интересах банков и нового миропорядка, в котором нации и границы лишь "тормоза".
"Они работают на олигархию без гражданства", — подытожил комментатор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
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