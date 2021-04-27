https://ria.ru/20210427/fosagro-1730121810.html

ФосАгро поздравила Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов

ФосАгро поздравила Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов

Компания ФосАгро, выступающая официальным спонсором гроссмейстера Яна Непомнящего, поздравила шахматиста с досрочной победой на турнире претендентов в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:28

2021-04-27T12:28

2021-04-27T12:28

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Компания ФосАгро, выступающая официальным спонсором гроссмейстера Яна Непомнящего, поздравила шахматиста с досрочной победой на турнире претендентов в Екатеринбурге и завоеванием права сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. "Мы поздравляем Яна Непомнящего с уверенной победой, которая стала результатом блестящей игры нашего гроссмейстера. Ян находится в великолепной форме, демонстрируя лучшие шахматы в своей карьере. Уровень, который показывает Ян в течение всего года, вселяет во всех поклонников шахмат в нашей стране обоснованный оптимизм в преддверии матча за звание чемпиона мира", - отметил вице-президент Федерации шахмат России, генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.Победа, одержанная на Турнире претендентов, позволит российскому гроссмейстеру встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в рамках всемирной выставки "Экспо" в Дубае.Пресс-служба компании напоминает, что ФосАгро поддерживает шахматный спорт с 2010 года, выступая неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России. За эти 10 лет российские дети завоевали более ста медалей в международных детских соревнованиях. Российские шахматисты становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды - обладателями Кубка Мира. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.

https://ria.ru/20210311/gurev-1600828918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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