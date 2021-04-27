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ФосАгро поздравила Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов
ФосАгро поздравила Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов
Компания ФосАгро, выступающая официальным спонсором гроссмейстера Яна Непомнящего, поздравила шахматиста с досрочной победой на турнире претендентов в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:28
2021-04-27T12:28
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Компания ФосАгро, выступающая официальным спонсором гроссмейстера Яна Непомнящего, поздравила шахматиста с досрочной победой на турнире претендентов в Екатеринбурге и завоеванием права сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. "Мы поздравляем Яна Непомнящего с уверенной победой, которая стала результатом блестящей игры нашего гроссмейстера. Ян находится в великолепной форме, демонстрируя лучшие шахматы в своей карьере. Уровень, который показывает Ян в течение всего года, вселяет во всех поклонников шахмат в нашей стране обоснованный оптимизм в преддверии матча за звание чемпиона мира", - отметил вице-президент Федерации шахмат России, генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.Победа, одержанная на Турнире претендентов, позволит российскому гроссмейстеру встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в рамках всемирной выставки "Экспо" в Дубае.Пресс-служба компании напоминает, что ФосАгро поддерживает шахматный спорт с 2010 года, выступая неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России. За эти 10 лет российские дети завоевали более ста медалей в международных детских соревнованиях. Российские шахматисты становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды - обладателями Кубка Мира. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.
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фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро поздравила Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов

12:28 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Компания ФосАгро, выступающая официальным спонсором гроссмейстера Яна Непомнящего, поздравила шахматиста с досрочной победой на турнире претендентов в Екатеринбурге и завоеванием права сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
"Мы поздравляем Яна Непомнящего с уверенной победой, которая стала результатом блестящей игры нашего гроссмейстера. Ян находится в великолепной форме, демонстрируя лучшие шахматы в своей карьере. Уровень, который показывает Ян в течение всего года, вселяет во всех поклонников шахмат в нашей стране обоснованный оптимизм в преддверии матча за звание чемпиона мира", - отметил вице-президент Федерации шахмат России, генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 18:30
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Победа, одержанная на Турнире претендентов, позволит российскому гроссмейстеру встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в рамках всемирной выставки "Экспо" в Дубае.
Пресс-служба компании напоминает, что ФосАгро поддерживает шахматный спорт с 2010 года, выступая неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России. За эти 10 лет российские дети завоевали более ста медалей в международных детских соревнованиях. Российские шахматисты становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды - обладателями Кубка Мира. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.
 
ФосАгроНовости компаний - Экономика
 
 
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