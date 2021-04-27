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Новикомбанк выступит генеральным финансовым партнером форума "Армия-2021"
Новикомбанк выступит генеральным финансовым партнером форума "Армия-2021"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, объявлен генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:33
2021-04-27T17:33
пресс-релизы
новикомбанк
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МОСКВА, 27 апр - Пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, объявлен генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Новикомбанк является участником форума с момента его основания. В прошлом году на "Армии-2020" банком были подписаны соглашения с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму более 150 млрд руб. Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", холдингом "Швабе", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с заключенными контрактами Новикомбанк принял участие в финансировании проектов по диверсификации и направил средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, а также поддержал инициативы по достижению целей национальных проектов. На форуме "Армия-2021" банк проведет круглый стол на тему "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий". Как опорный банк российской промышленности Новикомбанк предоставляет полный спектр современных финансовых продуктов и услуг предприятиям высокотехнологичных отраслей российской экономики. Благодаря глубокой экспертизе банк разрабатывает адресные решения для каждого партнера или проекта. Банк эффективно помогает предприятиям наращивать долю гражданской продукции в выручке. Количество проектов по диверсификации предприятий Госкорпорации Ростех с участием банка по итогам 2020 года превышает 100. Новикомбанк поддерживает передовые разработки, в том числе и направленные на решение задач по импортозамещению, на всех стадиях реализации проекта, от НИОКР до внедрения в серийное производство, в таких областях, как: радиоэлектроника, микроэлектроника, двигателестроение, гражданская авиация, медицина и др.Пресс-служба - +7 (903) 622-36-18, pr@novikom.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, новикомбанк

Новикомбанк выступит генеральным финансовым партнером форума "Армия-2021"

17:33 27.04.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд "Новикомбанка"
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - Пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, объявлен генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Новикомбанк является участником форума с момента его основания. В прошлом году на "Армии-2020" банком были подписаны соглашения с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму более 150 млрд руб. Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", холдингом "Швабе", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с заключенными контрактами Новикомбанк принял участие в финансировании проектов по диверсификации и направил средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, а также поддержал инициативы по достижению целей национальных проектов.
На форуме "Армия-2021" банк проведет круглый стол на тему "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий".
Как опорный банк российской промышленности Новикомбанк предоставляет полный спектр современных финансовых продуктов и услуг предприятиям высокотехнологичных отраслей российской экономики. Благодаря глубокой экспертизе банк разрабатывает адресные решения для каждого партнера или проекта.
Банк эффективно помогает предприятиям наращивать долю гражданской продукции в выручке. Количество проектов по диверсификации предприятий Госкорпорации Ростех с участием банка по итогам 2020 года превышает 100.
Новикомбанк поддерживает передовые разработки, в том числе и направленные на решение задач по импортозамещению, на всех стадиях реализации проекта, от НИОКР до внедрения в серийное производство, в таких областях, как: радиоэлектроника, микроэлектроника, двигателестроение, гражданская авиация, медицина и др.
"Для Новикомбанка форум "Армия" – это важнейшая площадка, где мы не только подписываем крупные контракты, но и получаем обратную связь от наших заемщиков. Благодаря этому мы можем оценить реальные потребности предприятий, понять, какие инструменты поддержки им особенно необходимы и предложить максимально выгодные условия сотрудничества", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Пресс-служба - +7 (903) 622-36-18, pr@novikom.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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