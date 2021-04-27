https://ria.ru/20210427/forum-1730187483.html
Новикомбанк выступит генеральным финансовым партнером форума "Армия-2021"
Новикомбанк выступит генеральным финансовым партнером форума "Армия-2021"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, объявлен генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:33
2021-04-27T17:33
2021-04-27T17:33
пресс-релизы
новикомбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057708_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f713e514d1b73b5f57291b59c026e2be.jpg
МОСКВА, 27 апр - Пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, объявлен генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Новикомбанк является участником форума с момента его основания. В прошлом году на "Армии-2020" банком были подписаны соглашения с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму более 150 млрд руб. Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", холдингом "Швабе", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с заключенными контрактами Новикомбанк принял участие в финансировании проектов по диверсификации и направил средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, а также поддержал инициативы по достижению целей национальных проектов. На форуме "Армия-2021" банк проведет круглый стол на тему "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий". Как опорный банк российской промышленности Новикомбанк предоставляет полный спектр современных финансовых продуктов и услуг предприятиям высокотехнологичных отраслей российской экономики. Благодаря глубокой экспертизе банк разрабатывает адресные решения для каждого партнера или проекта. Банк эффективно помогает предприятиям наращивать долю гражданской продукции в выручке. Количество проектов по диверсификации предприятий Госкорпорации Ростех с участием банка по итогам 2020 года превышает 100. Новикомбанк поддерживает передовые разработки, в том числе и направленные на решение задач по импортозамещению, на всех стадиях реализации проекта, от НИОКР до внедрения в серийное производство, в таких областях, как: радиоэлектроника, микроэлектроника, двигателестроение, гражданская авиация, медицина и др.Пресс-служба - +7 (903) 622-36-18, pr@novikom.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057708_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f7dee8656bee9deac4efeaa9daf04495.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы, новикомбанк
МОСКВА, 27 апр - Пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, объявлен генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Новикомбанк является участником форума с момента его основания. В прошлом году на "Армии-2020" банком были подписаны соглашения с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму более 150 млрд руб. Среди крупнейших – соглашение с холдингом "Росэлектроника", ПАО "ОДК-УМПО", АО "Авиастар-СП", холдингом "Швабе", Межгосударственной корпорацией развития, компанией "Нацпромлизинг". В соответствии с заключенными контрактами Новикомбанк принял участие в финансировании проектов по диверсификации и направил средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, а также поддержал инициативы по достижению целей национальных проектов.
На форуме "Армия-2021" банк проведет круглый стол на тему "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий".
Как опорный банк российской промышленности Новикомбанк предоставляет полный спектр современных финансовых продуктов и услуг предприятиям высокотехнологичных отраслей российской экономики. Благодаря глубокой экспертизе банк разрабатывает адресные решения для каждого партнера или проекта.
Банк эффективно помогает предприятиям наращивать долю гражданской продукции в выручке. Количество проектов по диверсификации предприятий Госкорпорации Ростех с участием банка по итогам 2020 года превышает 100.
Новикомбанк поддерживает передовые разработки, в том числе и направленные на решение задач по импортозамещению, на всех стадиях реализации проекта, от НИОКР до внедрения в серийное производство, в таких областях, как: радиоэлектроника, микроэлектроника, двигателестроение, гражданская авиация, медицина и др.
"Для Новикомбанка форум "Армия" – это важнейшая площадка, где мы не только подписываем крупные контракты, но и получаем обратную связь от наших заемщиков. Благодаря этому мы можем оценить реальные потребности предприятий, понять, какие инструменты поддержки им особенно необходимы и предложить максимально выгодные условия сотрудничества", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Пресс-служба - +7 (903) 622-36-18, pr@novikom.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.