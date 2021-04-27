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При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек
При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек
Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:08
2021-04-27T09:08
филиппины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на власти.По словам представителя провинции из ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Энтони Дамалерио, крушение произошло во вторник близ муниципалитета Хетафе у острова Джандаян. Он отметил, что местные рыбаки видели, как вертолет рухнул в море и затем утонул.Из вертолета во время падения выпрыгнули три человека, им поспешили помочь рыбаки. Известно, что скончался при крушении пилот ВВС Филиппин, трое служащих военно-воздушных сил пострадали.Пострадавших доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии.
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филиппины, в мире

При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек

09:08 27.04.2021
 
© Фото : U.S. NAVYМоряки транспортного судна ВМС США Wally Schirra во время спасения группы филиппинских рыбаков в Южно-Китайском море
Моряки транспортного судна ВМС США Wally Schirra во время спасения группы филиппинских рыбаков в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : U.S. NAVY
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на власти.
По словам представителя провинции из ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Энтони Дамалерио, крушение произошло во вторник близ муниципалитета Хетафе у острова Джандаян. Он отметил, что местные рыбаки видели, как вертолет рухнул в море и затем утонул.
Из вертолета во время падения выпрыгнули три человека, им поспешили помочь рыбаки. Известно, что скончался при крушении пилот ВВС Филиппин, трое служащих военно-воздушных сил пострадали.
Пострадавших доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии.
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