https://ria.ru/20210427/filippiny-1730084864.html

При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек

При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек

Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:08

2021-04-27T09:08

2021-04-27T09:08

филиппины

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на власти.По словам представителя провинции из ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Энтони Дамалерио, крушение произошло во вторник близ муниципалитета Хетафе у острова Джандаян. Он отметил, что местные рыбаки видели, как вертолет рухнул в море и затем утонул.Из вертолета во время падения выпрыгнули три человека, им поспешили помочь рыбаки. Известно, что скончался при крушении пилот ВВС Филиппин, трое служащих военно-воздушных сил пострадали.Пострадавших доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20210424/vertolet-1729733168.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, в мире