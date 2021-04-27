https://ria.ru/20210427/filippiny-1730084864.html
При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек
При крушении военного вертолета у берегов Филиппин погиб человек
Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:08
2021-04-27T09:08
2021-04-27T09:08
филиппины
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на власти.По словам представителя провинции из ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Энтони Дамалерио, крушение произошло во вторник близ муниципалитета Хетафе у острова Джандаян. Он отметил, что местные рыбаки видели, как вертолет рухнул в море и затем утонул.Из вертолета во время падения выпрыгнули три человека, им поспешили помочь рыбаки. Известно, что скончался при крушении пилот ВВС Филиппин, трое служащих военно-воздушных сил пострадали.Пострадавших доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20210424/vertolet-1729733168.html
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филиппины, в мире
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Военный вертолет упал в море у берегов провинции Бохоль на юго-западе Филиппин
, один человек погиб и трое пострадали, сообщает местное издание Inquirer
со ссылкой на власти.
По словам представителя провинции из ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Энтони Дамалерио, крушение произошло во вторник близ муниципалитета Хетафе у острова Джандаян. Он отметил, что местные рыбаки видели, как вертолет рухнул в море и затем утонул.
Из вертолета во время падения выпрыгнули три человека, им поспешили помочь рыбаки. Известно, что скончался при крушении пилот ВВС Филиппин, трое служащих военно-воздушных сил пострадали.
Пострадавших доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии.