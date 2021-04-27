https://ria.ru/20210427/festival-1730150549.html

Традиционный фестиваль реконструкции Русборг пройдет 8 мая

Традиционный фестиваль реконструкции Русборг пройдет 8 мая

Традиционный для Липецкой области фестиваль исторической реконструкции Русборг в этом году состоится по графику – в период майских праздников, показательные... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:41

2021-04-27T14:41

2021-04-27T14:41

липецкая область

россия

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Традиционный для Липецкой области фестиваль исторической реконструкции Русборг в этом году состоится по графику – в период майских праздников, показательные выступления участников запланированы на 8 мая, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Крупнейший региональный фестиваль военно-исторической реконструкции Русборг проводится в Липецкой области с 2005 года. В нынешнем году проект елецких реконструкторов получил президентский грант в направлении "Сохранение исторической памяти". В течение года на полигоне фестиваля проходят три фестиваля исторической реконструкции: "Русборг", "Ладейное Поле" и "СтрЕлец".По словам главы региона, туристов организаторы фестиваля будут ожидать в поселке Елецкий, гостям продемонстрируют строевую подготовку, боевые состязания "Круг Одина", "Круг Локи", общие сражения, конную программу. В завершении выступят фолк-группы, а изюминкой нынешнего фестиваля станет деревянная крепость, которую реконструкторы возводят на полигоне. "Крепость создана в натуральную величину для изучения и публичного представления реконструированных предметов и сооружений эпохи Древней Руси 9-11 веков. Это будет самая большая в Европе и мире крепость Раннего Средневековья", - сказал организатор фестиваля Павел Семенов."Русборг стал визитной карточкой области. Ежегодно он собирает несколько тысяч участников. Благодаря фестивалю наш регион стал известен не только в России, но и за рубежом", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20210122/festival-1594192256.html

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липецкая область

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россия, игорь артамонов, липецкая область