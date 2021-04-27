https://ria.ru/20210427/fbk-1730159568.html

Защита ФБК* обжалует ограничение деятельности

Защита ФБК* обжалует ограничение деятельности

Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжалует применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщил... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:22

2021-04-27T15:22

2021-04-27T15:22

россия

фонд борьбы с коррупцией

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжалует применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.Мосгорсуд во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"* (тоже признан иностранным агентом).На НКО наложили следующие ограничения: взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба."Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, накануне стало известно, что прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса.Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210426/kreml-1729965871.html

https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия