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Защита ФБК* обжалует ограничение деятельности
Защита ФБК* обжалует ограничение деятельности
Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжалует применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщил... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:22
2021-04-27T15:22
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжалует применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.Мосгорсуд во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"* (тоже признан иностранным агентом).На НКО наложили следующие ограничения: взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба."Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, накануне стало известно, что прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса.Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210426/kreml-1729965871.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия

Защита ФБК* обжалует ограничение деятельности

15:22 27.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* обжалует применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.
Мосгорсуд во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"* (тоже признан иностранным агентом).
На НКО наложили следующие ограничения: взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
"Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, накануне стало известно, что прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса.
Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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