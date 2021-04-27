https://ria.ru/20210427/ekotropa-1730105479.html

Экотропа со смотровыми площадками появится в "Парке Яуза" в Москве

Экотропа со смотровыми площадками появится в "Парке Яуза" в Москве

Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки в рамках проекта "Парк Яуза" в столице, работы планируется завершить к сентябрю, сообщил... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:24

2021-04-27T11:24

2021-04-27T11:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd194ee38322e706c055dace01c4a384.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки в рамках проекта "Парк Яуза" в столице, работы планируется завершить к сентябрю, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза" будет создана экотропа общей протяженностью около четырех километров", - сообщил Бирюков журналистам.Он отметил, что в настоящее время продолжаются работы по инженерной подготовке к благоустройству территории в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, где появится самый длинный экологический парк в Европе.Заместитель мэра сообщил, что сейчас завершаются работы по устройству свайного основания."Ведется монтаж винтовых свай, параллельно с помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы. Затем конструкцию обошьют досками из древесины хвойных пород и установят поручни. Устройство экомаршрута на свайном основании позволяет обойтись без разрытий, земля под ним остается почти нетронутой", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что экомаршрут будет проходить по обоим берегам Чермянки, для перехода с одной стороны на другую оборудуют восемь мостиков.С дорожками парка экотропу свяжут с помощью девяти спусков-подъемов. В структуру пешеходного маршрута будут интегрированы семь смотровых площадок разных размеров: от 40 до 380 квадратных метров. Часть из них оборудуют навесами-павильонами.На всем протяжении прогулочного маршрута планируется установить лавочки, урны, информационные таблички с описанием животных, которые обитают на территории. Вдоль экотропы высадят поляны-цветники с краснокнижными растениями.Завершить работы планируется к сентябрю 2021 года.

https://ria.ru/20210424/moskav-1729759559.html

https://realty.ria.ru/20210426/mosgaz-1729920925.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва