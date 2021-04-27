https://ria.ru/20210427/ekotropa-1730105479.html
Экотропа со смотровыми площадками появится в "Парке Яуза" в Москве
Экотропа со смотровыми площадками появится в "Парке Яуза" в Москве
Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки в рамках проекта "Парк Яуза" в столице, работы планируется завершить к сентябрю, сообщил... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:24
2021-04-27T11:24
2021-04-27T11:24
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки в рамках проекта "Парк Яуза" в столице, работы планируется завершить к сентябрю, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза" будет создана экотропа общей протяженностью около четырех километров", - сообщил Бирюков журналистам.Он отметил, что в настоящее время продолжаются работы по инженерной подготовке к благоустройству территории в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, где появится самый длинный экологический парк в Европе.Заместитель мэра сообщил, что сейчас завершаются работы по устройству свайного основания."Ведется монтаж винтовых свай, параллельно с помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы. Затем конструкцию обошьют досками из древесины хвойных пород и установят поручни. Устройство экомаршрута на свайном основании позволяет обойтись без разрытий, земля под ним остается почти нетронутой", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что экомаршрут будет проходить по обоим берегам Чермянки, для перехода с одной стороны на другую оборудуют восемь мостиков.С дорожками парка экотропу свяжут с помощью девяти спусков-подъемов. В структуру пешеходного маршрута будут интегрированы семь смотровых площадок разных размеров: от 40 до 380 квадратных метров. Часть из них оборудуют навесами-павильонами.На всем протяжении прогулочного маршрута планируется установить лавочки, урны, информационные таблички с описанием животных, которые обитают на территории. Вдоль экотропы высадят поляны-цветники с краснокнижными растениями.Завершить работы планируется к сентябрю 2021 года.
https://ria.ru/20210424/moskav-1729759559.html
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки в рамках проекта "Парк Яуза" в столице, работы планируется завершить к сентябрю, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза" будет создана экотропа общей протяженностью около четырех километров", - сообщил Бирюков журналистам.
Он отметил, что в настоящее время продолжаются работы по инженерной подготовке к благоустройству территории в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, где появится самый длинный экологический парк в Европе.
"На участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова река протекает около жилой застройки районов Отрадное и Южное Медведково, но не везде есть возможность подойти к воде или перейти на другую сторону. Поэтому было принято решение сделать экотропу на сваях, которая будет проходить вдоль всего участка и обеспечит связь между двумя районами", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что сейчас завершаются работы по устройству свайного основания.
"Ведется монтаж винтовых свай, параллельно с помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы. Затем конструкцию обошьют досками из древесины хвойных пород и установят поручни. Устройство экомаршрута на свайном основании позволяет обойтись без разрытий, земля под ним остается почти нетронутой", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что экомаршрут будет проходить по обоим берегам Чермянки, для перехода с одной стороны на другую оборудуют восемь мостиков.
С дорожками парка экотропу свяжут с помощью девяти спусков-подъемов. В структуру пешеходного маршрута будут интегрированы семь смотровых площадок разных размеров: от 40 до 380 квадратных метров. Часть из них оборудуют навесами-павильонами.
На всем протяжении прогулочного маршрута планируется установить лавочки, урны, информационные таблички с описанием животных, которые обитают на территории. Вдоль экотропы высадят поляны-цветники с краснокнижными растениями.
Завершить работы планируется к сентябрю 2021 года.