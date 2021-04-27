https://ria.ru/20210427/ekonomika-1730094386.html

ФАС возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК

ФАС возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, сообщает служба. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:28

2021-04-27T10:28

2021-04-27T10:46

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

северсталь (металлургическая компания)

новолипецкий металлургический комбинат

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, сообщает служба.ФАС провела анализ и сделала вывод о нарушении в связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат.По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года."ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката. По мнению ведомства, компании "Северсталь", "ММК" и ПАО "НЛМК" поддерживали монопольно высокие цены", - говорится в сообщении.Отмечается, что рассмотрение в рамках трёх разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

https://ria.ru/20210422/sgovor-1729513108.html

https://ria.ru/20210426/tovary-1729992017.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), северсталь (металлургическая компания), новолипецкий металлургический комбинат, экономика