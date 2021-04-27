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В ЛНР обвинили представителей Киева в несоблюдении Минских соглашений
В ЛНР обвинили представителей Киева в несоблюдении Минских соглашений
Киев на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе следует призывам президента Украины Владимира Зеленского не выполнять минские... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:26
2021-04-27T15:26
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
"нормандская четверка"
донбасс
луганская народная республика
владимир зеленский
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киев на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе следует призывам президента Украины Владимира Зеленского не выполнять минские договоренности, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США. Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, а также вопросам безопасности.Он уточнил, что представители Киева во вторник фактически сорвали заседания политической и гуманитарной подгрупп контактной группы."Это действия, продиктованные недавними заявлениями самого украинского гаранта, предложившего два варианта: "мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат". Вариантов выполнения минских соглашений у него не предусмотрено", - считает представитель ЛНР.
донбасс
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, "нормандская четверка", донбасс, луганская народная республика, владимир зеленский, украина, в мире

В ЛНР обвинили представителей Киева в несоблюдении Минских соглашений

15:26 27.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киев на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе следует призывам президента Украины Владимира Зеленского не выполнять минские договоренности, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США. Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, а также вопросам безопасности.
"Уже в двух переговорных группах представители Киева последовали призыву Зеленского не выполнять минские соглашения", - заявил Мирошник.
Он уточнил, что представители Киева во вторник фактически сорвали заседания политической и гуманитарной подгрупп контактной группы.
"Это действия, продиктованные недавними заявлениями самого украинского гаранта, предложившего два варианта: "мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат". Вариантов выполнения минских соглашений у него не предусмотрено", - считает представитель ЛНР.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРРодион Мирошник"Нормандская четверка"ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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