https://ria.ru/20210427/donbass-1730160744.html

В ЛНР обвинили представителей Киева в несоблюдении Минских соглашений

В ЛНР обвинили представителей Киева в несоблюдении Минских соглашений

Киев на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе следует призывам президента Украины Владимира Зеленского не выполнять минские... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:26

2021-04-27T15:26

2021-04-27T15:26

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

"нормандская четверка"

донбасс

луганская народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Киев на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе следует призывам президента Украины Владимира Зеленского не выполнять минские договоренности, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США. Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, а также вопросам безопасности.Он уточнил, что представители Киева во вторник фактически сорвали заседания политической и гуманитарной подгрупп контактной группы."Это действия, продиктованные недавними заявлениями самого украинского гаранта, предложившего два варианта: "мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат". Вариантов выполнения минских соглашений у него не предусмотрено", - считает представитель ЛНР.

донбасс

луганская народная республика

украина

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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, "нормандская четверка", донбасс, луганская народная республика, владимир зеленский, украина, в мире