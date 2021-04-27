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ДНР порекомендовала Киеву отказаться от попыток переписать "Минск-2"
ДНР порекомендовала Киеву отказаться от попыток переписать "Минск-2"
Вместо рассуждений о неработающем "минском формате" Киеву необходимо перейти к его выполнению, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:07
2021-04-27T14:07
владислав московский
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вместо рассуждений о неработающем "минском формате" Киеву необходимо перейти к его выполнению, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.По словам Московского, попытки Киева привлечь к процессу урегулирования США и Канаду "не поддаются логике и здравому смыслу, равно как и тексту документов минского пакета"."В подобных заявлениях украинская сторона то ли сознательно, то ли по незнанию упускает ряд принципиально важных моментов. Согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений, решение любых вопросов относительно Донбасса может происходить исключительно по согласованию с представителями Донбасса", - написал Московский в Telegram-канале.Он также напомнил, что резолюция Совета безопасности ООН по урегулированию конфликта в Донбассе "не содержит положений о роли США и Канады, равно как и не содержит положений о возможности расширения переговорных площадок путем приглашения к участию иных государств"."Вместо того, чтобы скатываться к клишированным рассуждениям о "неработающем формате", мы рекомендуем Киеву начать реальную работу на минской площадке. В частности, в рамках политического урегулирования уже давно пора перейти от практики неформальных консультаций с координатором ОБСЕ к предметному обсуждению блока политических вопросов. Такой же шаг перехода от переливания из пустого в порожнее к реальной работе необходимо осуществить и по другим направлениям работы на минской площадке", - добавил Московский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1729997105.html
https://ria.ru/20210427/donbass-1730140667.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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владислав московский, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире

ДНР порекомендовала Киеву отказаться от попыток переписать "Минск-2"

14:07 27.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина на проспекте Ильича в Донецке
Женщина на проспекте Ильича в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вместо рассуждений о неработающем "минском формате" Киеву необходимо перейти к его выполнению, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 15:06
В ДНР ответили на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
По словам Московского, попытки Киева привлечь к процессу урегулирования США и Канаду "не поддаются логике и здравому смыслу, равно как и тексту документов минского пакета".
"В подобных заявлениях украинская сторона то ли сознательно, то ли по незнанию упускает ряд принципиально важных моментов. Согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений, решение любых вопросов относительно Донбасса может происходить исключительно по согласованию с представителями Донбасса", - написал Московский в Telegram-канале.
Он также напомнил, что резолюция Совета безопасности ООН по урегулированию конфликта в Донбассе "не содержит положений о роли США и Канады, равно как и не содержит положений о возможности расширения переговорных площадок путем приглашения к участию иных государств".
"Вместо того, чтобы скатываться к клишированным рассуждениям о "неработающем формате", мы рекомендуем Киеву начать реальную работу на минской площадке. В частности, в рамках политического урегулирования уже давно пора перейти от практики неформальных консультаций с координатором ОБСЕ к предметному обсуждению блока политических вопросов. Такой же шаг перехода от переливания из пустого в порожнее к реальной работе необходимо осуществить и по другим направлениям работы на минской площадке", - добавил Московский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Бойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Киев признал конфликт в Донбассе внутриукраинским, заявили в ДНР
 
Владислав МосковскийОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
 
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