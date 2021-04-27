https://ria.ru/20210427/donbass-1730140667.html
Киев признал конфликт в Донбассе внутриукраинским, заявили в ДНР
Киев признал конфликт в Донбассе внутриукраинским, заявили в ДНР
Представители Киева на заседании политической подгруппы во вторник подтвердили, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, заявила представитель... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:00
2021-04-27T14:00
2021-04-27T14:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Представители Киева на заседании политической подгруппы во вторник подтвердили, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Наталья Михайлова.Заседание рабочих подгрупп по Донбассу проходят во вторник в видеорежиме. В среду состоится видеоконференция контактной группы."Наконец-то украинская сторона нашла время прочесть комплекс мер и подтвердила тот факт, что природа конфликта в Донбассе – исключительно внутриукраинская, и не оспаривала тот факт, что минские соглашения предписывают договариваться именно с нами как с гражданами некогда единой страны",- говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Она выразила надежду, что на заседании контактной группы в среду представители Киева "не станут сдавать назад, а подтвердят приверженность документам минского пакета".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210427/donbass-1730129021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/peskov-1730126643.html
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мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире